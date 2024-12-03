Без химии и спортзала: омская школа, в которой затопило крышу, возобновила работу

На прошлой неделе, 26 ноября, в омской школе №106 на улице Бархатовой произошло коммунальное ЧП: из-за прорыва трубопровода горячей водой затопило крышу, спортзал, несколько кабинетов и щитовую. Электричество пришлось отключить, а детей распустить по домам на несколько дней. Сегодня, 3 декабря, в социальных сетях появилось сообщение о том, что дела до сих пор не пошли на лад.