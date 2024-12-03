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Posted 3 декабря, 11:12

Published 3 декабря, 11:12

Modified 3 декабря, 11:14

Updated 3 декабря, 11:14

В омской школе, затопленной до крыши, возобновились занятия

Без химии и спортзала: омская школа, в которой затопило крышу, возобновила работу

3 декабря 2024, 11:12
Фото: gorod55.ru.

В омской школе, затопленной до крыши, возобновились занятия

Дирекции пришлось на время перевести один из классов на вторую смену.

На прошлой неделе, 26 ноября, в омской школе №106 на улице Бархатовой произошло коммунальное ЧП: из-за прорыва трубопровода горячей водой затопило крышу, спортзал, несколько кабинетов и щитовую. Электричество пришлось отключить, а детей распустить по домам на несколько дней. Сегодня, 3 декабря, в социальных сетях появилось сообщение о том, что дела до сих пор не пошли на лад.

«Пять дней наши дети были на дистанционном обучении, — пишет подписчица популярного омского паблика в VK. — Сейчас директор… констатирует, что кабинеты к приему школьников не готовы, в связи с этим учащихся переводят на подвесные (скользящие) смены. Это за месяц до конца полугодия! У нас есть реальные опасения, что ситуация в ближайшее время не поменяется».

Ситуацию тут же прокомментировали в городской администрации. Там констатировали, что ЧП создало серьезные трудности, и борьбу с последствиями приходится продолжать до сих пор. Однако в целом, по данным мэрии, ситуация под контролем, и школа с сегодняшнего дня работает в обычном режиме — за несколькими исключениями.

«Из-за необходимости проведения ремонтных работ кабинет химии и большой спортивный зал временно выведены из образовательного процесса, — объяснили в администрации. — Для проведения уроков химии созданы условия в других предметных кабинетах. Уроки физкультуры будут проводиться в малом спортивном зале. Учебные занятия для 7-х классов временно организованы во вторую смену, что не противоречит санитарному законодательству».

Сейчас школьная дирекция работает над новым расписанием, чтобы найти возможность учить в первую смену и 7-й класс тоже.

Напомним: изначально планировалось открыть школу для учеников еще в пятницу, 29 ноября. Позже «дистант» продлили до понедельника, потом — до вторника. Сегодня, 3 декабря, занятия в стенах здания, наконец, возобновились. Ученики начальной школы, судя по всему, ничего экстраординарного не заметили.

«Сын сегодня учился, все было как обычно. Ничего неожиданного», — рассказала Городу55 местная жительница, чей ребенок ходит в 3-й класс.

В мэрии пообещали внимательно следить за ситуацией. Происходящее в школе №106 находится под пристальным контролем департамента образования.

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