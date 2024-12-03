«Авангард» хочет расторгнуть контракт с Владимиром Ткачевым из-за высокой зарплаты

Напомним, что Владимир Ткачев получил тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия — во время предсезонки. Тогда Сергей Звягин заверял, что к форварду не будут применяться никакие штрафные санкции, так как травма произошла во время подготовки к сезону. Когда именно нападающий вернется в строй — до сих пор неизвестно.