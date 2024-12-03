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Posted 3 декабря, 09:14

Published 3 декабря, 09:14

Modified 3 декабря, 09:17

Updated 3 декабря, 09:17

«Авангард» хочет расторгнуть контракт с Владимиром Ткачевым из-за высокой зарплаты

«Авангард» хочет расторгнуть контракт с Владимиром Ткачевым из-за высокой зарплаты

3 декабря 2024, 09:14
Фото: ХК «Авангард».
Руководство клуба считает, что зарплата форварда слишком высокая при том, что он травмирован и сейчас не играет.

По информации журналиста Алексея Шевченко, руководство «Авангарда» задумалось над расторжением контракта с травмированным нападающим Владимиром Ткачевым. Причина — в слишком большой сумме контракта.

«Новость шепотком, но с Владимиром Ткачевым не хотят сотрудничать дальше и считают, что его зарплата слишком высокая для нынешнего „Авангарда“», — сказал Алексей Шевченко.

В прошлом межсезонье «Авангард» продлил контракт с форвардом, новое соглашение рассчитано на пять лет. За работу в омском клубе Ткачев будет получать рекордную зарплату — 120 миллионов рублей за сезон. Эта сумма — самая высокая среди игроков Континентальной хоккейной лиги.

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Болельщики «Авангарда» с сомнением отнеслись к такому решению руководства. Омичи уверены, что решение нужно принимать не сейчас, а в конце сезона, так как Ткачев может присоединиться к команде и даже сыграть выедающую роль.

«Я бы этот вопрос поднимал после того, как Ткачев вернулся бы в строй и поиграл хотя бы 2-3 месяца… и видя его результативность, можно было бы уже обсуждать все. Если осталось на том же уровне, то не трогать ничего. А если упадет значительно, только тогда перейти к обсуждению!»
«Если они отпустят Ткачева это будет плевок в лицо настоящим болельщикам авангарда Володя собственный воспитаник и один из лучших в лиге если не лучший так что отстаньте от Володи», — пишут пользователи.

Есть и другое мнение. Некоторые из фанатов считают, что зарплата форварда действительно слишком высока даже для игрока такого уровня.

«Ткачев топовый игрок, но зарплата завышена. Посмотрите на Гусева, Голди или в Уфе на легионеров — они меньше получают, но также делают разницу. Поэтому логично было бы переподписание на меньшую сумму на 1-2 сезона».
Владимир ТкачевВладимир Ткачев
Владимир Ткачев. Фото: ХК «Авангард»

Напомним, что Владимир Ткачев получил тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия — во время предсезонки. Тогда Сергей Звягин заверял, что к форварду не будут применяться никакие штрафные санкции, так как травма произошла во время подготовки к сезону. Когда именно нападающий вернется в строй — до сих пор неизвестно.

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