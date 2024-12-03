Администрация Омска усиливает департамент образования: назначен новый замдиректора

Posted 3 декабря, 04:24
Published 3 декабря, 04:24
Modified 3 декабря, 04:26
Updated 3 декабря, 04:26
В администрации Омска произошло значимое кадровое назначение. Как сообщает «СуперОмск», 2 декабря 2024 года Ксения Маковская стала заместителем директора департамента образования.
Согласно открытым источникам, в 2020 году Маковская победила в конкурсе на замещение должности начальника отдела госзакупок в Министерстве образования Омской области.
В департаменте образования под руководством Ларисы Крючковой также работают первый заместитель Лариса Жукова и заместители Оксана Баранова, Владимир Гофман и Богдан Дацюк.
Напомним, вакансия заместителя директора, ответственного за административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение, появилась 13 ноября. Кандидатам требовалось высшее образование, опыт госслужбы не менее двух лет, готовность к командировкам и ненормированному графику. Зарплата предполагалась в пределах 55 000–79 000 рублей. В департаменте уточняли, что новая ставка не связана с увольнением сотрудников, а создана для усиления управления.