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Posted 3 декабря, 04:24

Published 3 декабря, 04:24

Modified 3 декабря, 04:26

Updated 3 декабря, 04:26

Департамент образования Омска пополнился новым заместителем директора

Администрация Омска усиливает департамент образования: назначен новый замдиректора

3 декабря 2024, 04:24
Фото: 1MI.

Департамент образования Омска пополнился новым заместителем директора

Заместителем директора департамента образования Омска стала победитель конкурса госслужбы.

В администрации Омска произошло значимое кадровое назначение. Как сообщает «СуперОмск», 2 декабря 2024 года Ксения Маковская стала заместителем директора департамента образования.

Согласно открытым источникам, в 2020 году Маковская победила в конкурсе на замещение должности начальника отдела госзакупок в Министерстве образования Омской области.

В департаменте образования под руководством Ларисы Крючковой также работают первый заместитель Лариса Жукова и заместители Оксана Баранова, Владимир Гофман и Богдан Дацюк.

Напомним, вакансия заместителя директора, ответственного за административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение, появилась 13 ноября. Кандидатам требовалось высшее образование, опыт госслужбы не менее двух лет, готовность к командировкам и ненормированному графику. Зарплата предполагалась в пределах 55 000–79 000 рублей. В департаменте уточняли, что новая ставка не связана с увольнением сотрудников, а создана для усиления управления.

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#Диана Рязанцева#Омск#Зарплата#Департамент образования#Государственная служба#Управление#Кадровое назначение
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