Администрация Омска усиливает департамент образования: назначен новый замдиректора

Напомним, вакансия заместителя директора, ответственного за административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение, появилась 13 ноября. Кандидатам требовалось высшее образование, опыт госслужбы не менее двух лет, готовность к командировкам и ненормированному графику. Зарплата предполагалась в пределах 55 000–79 000 рублей. В департаменте уточняли, что новая ставка не связана с увольнением сотрудников, а создана для усиления управления.