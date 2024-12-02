«Зима в стиле Империи»: в Омске назвали дату открытия локации «Зимний Любинский»

Posted 2 декабря, 08:28
Published 2 декабря, 08:28
Modified 2 декабря, 08:31
Updated 2 декабря, 08:31
«Зимний Любинский» в этом году начнет свою работу 21 декабря и будет радовать жителей и гостей города до 26 января. Об этом сообщает портал «Ом1» со ссылкой на региональный минкульт. Отметим, что в прошлом году локация открылась 16 декабря и работала до 21 января.
Тематика сезона 2024 года получила название «Русский лёдъ». Она предполагает атмосферу, вдохновленную эпохой царской России. Гостей ожидают уникальные фотозоны, выполненные в стилистике того времени, ярмарочные ряды с разнообразными товарами, впечатляющие ледовые скульптуры и погружение в историю празднования Нового года в дореволюционной России. Организаторы обещают создать аутентичную атмосферу, которая позволит омичам и туристам не только насладиться зимними развлечениями, но и прикоснуться к богатому культурному наследию.
В минкульте Городу55 отказались раскрывать подробности «Зимнего Любинского», заявив, что все детали программы станут известны только ближе к середине декабря.