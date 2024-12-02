gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 08:28

Published 2 декабря, 08:28

Modified 2 декабря, 08:31

Updated 2 декабря, 08:31

Стала известна дата открытия «Зимнего Любинского» в Омске

«Зима в стиле Империи»: в Омске назвали дату открытия локации «Зимний Любинский»

2 декабря 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney.

Стала известна дата открытия «Зимнего Любинского» в Омске

В Омске стартовала подготовка к открытию популярной новогодней локации «Зимний Любинский».

«Зимний Любинский» в этом году начнет свою работу 21 декабря и будет радовать жителей и гостей города до 26 января. Об этом сообщает портал «Ом1» со ссылкой на региональный минкульт. Отметим, что в прошлом году локация открылась 16 декабря и работала до 21 января.

Тематика сезона 2024 года получила название «Русский лёдъ». Она предполагает атмосферу, вдохновленную эпохой царской России. Гостей ожидают уникальные фотозоны, выполненные в стилистике того времени, ярмарочные ряды с разнообразными товарами, впечатляющие ледовые скульптуры и погружение в историю празднования Нового года в дореволюционной России. Организаторы обещают создать аутентичную атмосферу, которая позволит омичам и туристам не только насладиться зимними развлечениями, но и прикоснуться к богатому культурному наследию.

В минкульте Городу55 отказались раскрывать подробности «Зимнего Любинского», заявив, что все детали программы станут известны только ближе к середине декабря.

Катки, горки и веселье: в Омске готовятся к зимнему сезону
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Туризм#Омск#Новый год#Зима#Культурное наследие#История#Минкульт#Зимний Любинский#Фотозоны#Локация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика