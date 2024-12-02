«Зима в стиле Империи»: в Омске назвали дату открытия локации «Зимний Любинский»

«Зимний Любинский» в этом году начнет свою работу 21 декабря и будет радовать жителей и гостей города до 26 января. Об этом сообщает портал «Ом1» со ссылкой на региональный минкульт. Отметим, что в прошлом году локация открылась 16 декабря и работала до 21 января.