Журналист Александр Юнашев создал авторский Telegram-канал «Юнашев Live»

Posted 2 декабря, 15:33
Published 2 декабря, 15:33
Modified 2 декабря, 15:34
Updated 2 декабря, 15:34
Теперь он намерен делиться эксклюзивной информацией о российской политике.
Журналист, обладая 15-летним опытом работы в медиа, подчёркивает, что знает, какие темы интересуют читателей. Он обещает пролить свет на многие неясные моменты российской новостной повестки.
«На днях Владимир Путин спросил меня: „Решили зажечь?“ Благословил, можно сказать, на создание своего Telegram-канала», — рассказал Александр.
Главная концепция канала — отбор наиболее значительных и интересных событий, представленных с неожиданной точки зрения. Помимо этого, авторы планируют брать комментарии у государственных чиновников, задавая неудобные вопросы, которых другие избегают. Александр подчеркнул, что канал будет лишён псевдоаналитики и домыслов, предлагая только факты и мнения официальных лиц — от депутатов до самого президента — по актуальным вопросам.
«Любовь к стране — это не слепое восхищение, а готовность указать на ошибки и бороться с коррупцией», — заявил журналист, выразив уверенность в успехе своего проекта.
Проект «Юнашев Live» входит в состав News Media Holding, который также управляет новостным порталом LIFE, где Александр много лет работал журналистом.