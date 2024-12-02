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Posted 2 декабря, 15:33

Published 2 декабря, 15:33

Modified 2 декабря, 15:34

Updated 2 декабря, 15:34

Журналист Александр Юнашев создал авторский Telegram-канал «Юнашев Live»

Журналист Александр Юнашев создал авторский Telegram-канал «Юнашев Live»

2 декабря 2024, 15:33
Фото: Пресс-служба News Media Holding.
В российском медиапространстве стартовал новый проект — Telegram-канал Александра Юнашева под названием «Юнашев Live». Александр в качестве корреспондента кремлевского пула неоднократно задавал вопросы непосредственно Владимиру Путину.

Теперь он намерен делиться эксклюзивной информацией о российской политике.

Журналист, обладая 15-летним опытом работы в медиа, подчёркивает, что знает, какие темы интересуют читателей. Он обещает пролить свет на многие неясные моменты российской новостной повестки.

«На днях Владимир Путин спросил меня: „Решили зажечь?“ Благословил, можно сказать, на создание своего Telegram-канала», — рассказал Александр.

Главная концепция канала — отбор наиболее значительных и интересных событий, представленных с неожиданной точки зрения. Помимо этого, авторы планируют брать комментарии у государственных чиновников, задавая неудобные вопросы, которых другие избегают. Александр подчеркнул, что канал будет лишён псевдоаналитики и домыслов, предлагая только факты и мнения официальных лиц — от депутатов до самого президента — по актуальным вопросам.

«Любовь к стране — это не слепое восхищение, а готовность указать на ошибки и бороться с коррупцией», — заявил журналист, выразив уверенность в успехе своего проекта.

Проект «Юнашев Live» входит в состав News Media Holding, который также управляет новостным порталом LIFE, где Александр много лет работал журналистом.

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