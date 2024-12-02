Журналист Александр Юнашев создал авторский Telegram-канал «Юнашев Live»

Главная концепция канала — отбор наиболее значительных и интересных событий, представленных с неожиданной точки зрения. Помимо этого, авторы планируют брать комментарии у государственных чиновников, задавая неудобные вопросы, которых другие избегают. Александр подчеркнул, что канал будет лишён псевдоаналитики и домыслов, предлагая только факты и мнения официальных лиц — от депутатов до самого президента — по актуальным вопросам.