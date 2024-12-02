Волонтер Ксения Левинцева: «Наша задача — заставить раненых улыбнуться»

Posted 2 декабря, 10:12
Published 2 декабря, 10:12
Modified 2 декабря, 10:16
Updated 2 декабря, 10:16
Главным направлением ее волонтерской деятельности стала помощь раненым в военном госпитале одновременно со сбором гуманитарной помощи для отправки на передовую.
Девушка понимала, что ее личного вклада слишком мало, поэтому стала публиковать в Сети призывы о помощи раненым и вскоре получила первые плоды: к ее инициативе подключились не только родные и друзья, но и совершенно незнакомые люди.
— Сначала я обратилась к родным и друзьям за помощью, нам удалось собрать 20 тысяч рублей. Я сразу закупила все необходимое, и передала через знакомых в военный госпиталь, — вспоминает Ксения. — Благодаря сарафанному радио уже через неделю люди собрали еще 40 тысяч, и мы вновь организовали закупку для госпиталя. Тогда же к работе подключилась Алена Собкалова. Мы были уже давно знакомы, но именно тогда завязалась наша дружба. Она тоже старалась помочь госпиталю, общалась с людьми, объясняла важность это дела, люди откликнулись и закупили для раненых инвалидные коляски, костыли, одежду. Мы сработались, и летом 2022-го создали совместный телеграм-канал, чтобы там публиковать отчеты о своей деятельности, так как в социальных сетях были на этот счет определенные ограничения. На сегодня в нашем канале уже 2500 подписчиков.
Однажды девушка привезли такой большой объем гумпомощи, что ей разрешили въехать на территорию госпиталя, чтобы было легче разгружать.
Проект «Долг по доброй воле» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив .
— В разгрузке и раздаче мне помогали срочники и медперсонал, так мы и познакомились. С тех пор мы каждую неделю привозим в госпиталь гуманитарку и физически помогаем раненым, проходящим там реабилитацию, — рассказывает Ксения. — Также много работы на складе, который нам оплачивают благотворители: туда стекается вся собранная помощь, которая позднее отправляется на передовую. К слову, мы никогда не отправляем грузы через сторонних людей — общаемся напрямую с подразделениями, которые приезжают в Ростов в увольнительные. Встречаемся, передаем лично в руки, а когда ребята приезжают на позиции, обязательно присылают видео с благодарностью.
Ксения подчеркивает, что волонтеры не закупают оружие для военных, их помощь исключительно гражданского характера.
— В основном это продукты и аптечки. Но бывают, конечно, нетипичные запросы с фронта: например, одежда или обувь нестандартных размеров, — делится волонтер. — Например, у бойцов ноги 36–37 размеров, но такие берцы им не выдают, вот мы ищем, покупаем, передаем. Или ребятам двухметрового роста находим одежду. Из более крупных заявок, которые мы смогли отработать благодаря всем неравнодушным, — операционные лампы и хирургические инструменты, дизельные и бензиновые генераторы, шины, даже несколько машин.
Сейчас в команде Ксении 17 человек: 16 девушек и один мужчина, все они ежедневно трудятся: помогают в госпитале, курируют сбор, закупку и передачу гуманитарной помощи, выстраивая график и разделяя обязанности между собой так, чтобы каждый успевал заниматься и личными делами.
Сегодня команда Ксении два дня в неделю работает в ростовском госпитале на приеме бойцов. Раненых встречают прямо у автобусов, помогают с оформлением, затем сопровождают в палаты.
— Мы кормим парней, поим чаем, кофе, одеваем и обуваем, раздаем костыли, маленькие гуманитарные телефоны, помогаем вставить сим-карты и позвонить домой, — раскрывает детали волонтер. — Провожаем в уборную или на улицу покурить тех, кто не может дойти сам. В общем, стараемся максимально облегчить ребятам пребывание в первые часы, пока они ждут квалифицированную медицинскую помощь. Мы научились «растворяться» среди персонала, чтобы не мешать врачам, санитаркам и медицинским сестрам.
В общей сложности волонтеры помогли военным из 17 подразделений, пять из них — постоянные подопечные. Ксения и ее команда работают не только в Ростове-на-Дону: за два года добровольческой деятельности они помогли 15 госпиталям, семь из которых — на территории Ростовской области, еще восемь — на Артемовском, Луганском и Запорожском направлении.
— Каждый раз бойцы удивляются тому, что мы привозим для них все бесплатно. Когда дежурим в госпитале, часто сталкиваемся с тем, что кто-то протягивает нам деньги, спрашивает номер, на который можно перевести благодарность, — признается Ксения. — Но мы объясняем: это все для вас, мы всех здесь очень ждали, берите что нужно, не стесняйтесь. Также многие стесняются своих травм, чувствуют себя неловко из-за увечий, не хотят звонить домой и пугать близких. Мы разговариваем с ними, мягко напоминаем о необходимости поговорить с мамой, женой.
Ксения рассказывает, что они часто сидят у постелей военных, разговаривают с ними, держат за руку, гладят по голове, просят потерпеть — мол, скоро будет операция и боль утихнет. Эта поддержка придает им силы. Важно, что общение с военными ведется строго на отстраненные от фронта темы.
— Считаю это правильным подходом. Ни к чему заставлять бойцов лишний раз проживать негативные эмоции, да и в целом нам это знать не положено, — считает Ксения Левинцева. — Наша задача — ободрить, заставить их улыбнуться, помочь поесть и одеться. Для этого нужны энергия и оптимизм, а не погружение в страдания — можно попросту утонуть в них, а нам надо держаться на плаву, чтобы и ребят вытягивать.
«Это и есть чистый патриотизм»
В своем канале Ксения и Алена не только публикуют сборы и отчеты, но делятся опытом, который помогает волонтерам максимально эффективно участвовать в добровольческих инициативах, при этом сохраняя эмоциональную устойчивость.
— Как сильно мы истощаемся и устаем от этой работы, так же сильно заряжаемся от эмоций и благодарности ребят. Устать можно физически, но не эмоционально, — говорит Левинцева. — Когда нужна перезагрузка, члены команды уходят в отпуск, проводят время с семьями. Это возможно благодаря взаимозаменяемости: в проекте нет четкого разделения по обязанностям, все в курсе, кто чем занимается, и могут подстраховать друг друга. У каждого есть основная работа, дети, пожилые родственники, однако это не мешает им заниматься добровольческой деятельностью.
Несмотря на благородство выбранной миссии, Ксении и другим волонтерам не раз доводилось сталкиваться с непониманием, в том числе со стороны близких друзей и даже членов семьи.
— Поначалу были неприятные разговоры, недопонимание, вопросы, дескать, не пора ли остановиться. Родным казалось, что мы совсем выпали из реальной жизни, — отмечает героиня. — Но остановиться было невозможно — на нас же такая ответственность! Эта машина запустилась и работает без остановки 24/7. И теперь наши близкие, включая детей, помогают резать те самые бутерброды, которые мы возим для ребят, ездят с нами на закупки, упаковывают коробки.
Невзирая на все сложности, Ксения уверена: именно сейчас она занимается самым важным делом в своей жизни.
— Мне не нужно признание со стороны, достаточно того, что мной гордятся родители и моя дочь, — подчеркивает она. — Не было и дня, чтобы я проснулась и подумала: это не мое, нужно передохнуть. Наверное, это и есть абсолютный, чистый патриотизм, потому что я за нашу страну, за нашего президента, я поддерживаю его на тысячу процентов и просто хочу быть к этому причастна!