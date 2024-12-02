В омском Законодательном собрании Омской области наградили «детей-героев»

Posted 2 декабря, 07:05
Published 2 декабря, 07:05
Modified 5 декабря, 10:17
Updated 5 декабря, 10:17
Сегодня, 28 ноября, в Законодательном собрании Омской области прошло торжественное награждение детей, ставшее частью общероссийского проекта «Дети-герои».
«Этот проект совершает важную миссию, — констатировал перед началом церемонии председатель Заксобрания Александр Артемов. — Он находит и поддерживает ребят, совершивших подвиг. За каждым из таких детей спасенная жизнь или даже не одна».
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала специальное распоряжение о награждении 9 детей, живущих в Омской области, медалью СФ «За проявленное мужество». Все эти дети спасали жизни при пожарах: кто-то из них, первым увидев огонь или дым, разбудил людей, спавших в горящем доме, помог им выйти и спасти имущество; кто-то, заметив пожар в собственной квартире, вывел на балкон младшего брата и, дождавшись, когда внизу растянут брезентовую палатку, сбросил его, а потом прыгнул сам. Получила медаль и девочка, живущая по соседству с этими 2 братьями: когда они вышли на балкон, она смогла их успокоить и объяснить, что надо прыгать.
Медали вручали члены Совета Федерации от Омской области Иван Евстифеев и Дмитрий Перминов и начальник УМВД Вадим Болотов.
Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» был создан в 2014 году по инициативе сенатора Юрия Воробьева, заслуженного спасателя РФ. За 11 лет наградами отмечены подвиги приблизительно полутора тысяч детей со всей страны.