gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 07:05

Published 2 декабря, 07:05

Modified 5 декабря, 10:17

Updated 5 декабря, 10:17

В омском Законодательном собрании Омской области наградили «детей-героев»

В омском Законодательном собрании Омской области наградили «детей-героев»

2 декабря 2024, 07:05
Фото: gorod55.ru.
Дети получили медали Совета Федерации.

Сегодня, 28 ноября, в Законодательном собрании Омской области прошло торжественное награждение детей, ставшее частью общероссийского проекта «Дети-герои».

«Этот проект совершает важную миссию, — констатировал перед началом церемонии председатель Заксобрания Александр Артемов. — Он находит и поддерживает ребят, совершивших подвиг. За каждым из таких детей спасенная жизнь или даже не одна».

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала специальное распоряжение о награждении 9 детей, живущих в Омской области, медалью СФ «За проявленное мужество». Все эти дети спасали жизни при пожарах: кто-то из них, первым увидев огонь или дым, разбудил людей, спавших в горящем доме, помог им выйти и спасти имущество; кто-то, заметив пожар в собственной квартире, вывел на балкон младшего брата и, дождавшись, когда внизу растянут брезентовую палатку, сбросил его, а потом прыгнул сам. Получила медаль и девочка, живущая по соседству с этими 2 братьями: когда они вышли на балкон, она смогла их успокоить и объяснить, что надо прыгать.

Медали вручали члены Совета Федерации от Омской области Иван Евстифеев и Дмитрий Перминов и начальник УМВД Вадим Болотов.

Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» был создан в 2014 году по инициативе сенатора Юрия Воробьева, заслуженного спасателя РФ. За 11 лет наградами отмечены подвиги приблизительно полутора тысяч детей со всей страны.

Важный залог будущего. В омском Заксобрании обсудили бюджет на ближайшие 3 года
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Омск#Новости#Александр Артемов#Дмитрий Перминов#Заксобрание#Иван Евстифеев#Вадим Болотов#Дети-герои
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика