В омском Законодательном собрании Омской области наградили «детей-героев»

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала специальное распоряжение о награждении 9 детей, живущих в Омской области, медалью СФ «За проявленное мужество». Все эти дети спасали жизни при пожарах: кто-то из них, первым увидев огонь или дым, разбудил людей, спавших в горящем доме, помог им выйти и спасти имущество; кто-то, заметив пожар в собственной квартире, вывел на балкон младшего брата и, дождавшись, когда внизу растянут брезентовую палатку, сбросил его, а потом прыгнул сам. Получила медаль и девочка, живущая по соседству с этими 2 братьями: когда они вышли на балкон, она смогла их успокоить и объяснить, что надо прыгать.