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Posted 2 декабря, 07:00

Published 2 декабря, 07:00

Modified 2 декабря, 07:05

Updated 2 декабря, 07:05

Иллюстрация

В омском правительстве рассказали, какие села и деревни рискуют сгореть в 2025 году

2 декабря 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Главам населенных пунктов рекомендуют подготовить паспорта территорий и предоставить их в МЧС.

Министерство региональной безопасности Омской области опубликовало список населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров в 2025 году. В перечне почти 800 сел, деревень и дачных кооперативов.

Руководителям местного самоуправления рекомендовали в течение 15 дней подготовить паспорта населенных пунктов или территорий, а после представить по экземпляру в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и областное управление МЧС.

Ранее Город55 рассказывал, как в Омской области борются с лесными пожарами. Используются встречный пал, видеонаблюдение, десант.

Встречный огонь, видеоконтроль и десант. Как в Омской области тушат лесные пожары
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#Евгений Игишев#Омск#МЧС#Населенные пункты#Природные пожары
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