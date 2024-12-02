В омском правительстве рассказали, какие села и деревни рискуют сгореть в 2025 году

Posted 2 декабря, 07:00
Published 2 декабря, 07:00
Modified 2 декабря, 07:05
Updated 2 декабря, 07:05
Министерство региональной безопасности Омской области опубликовало список населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров в 2025 году. В перечне почти 800 сел, деревень и дачных кооперативов.
Руководителям местного самоуправления рекомендовали в течение 15 дней подготовить паспорта населенных пунктов или территорий, а после представить по экземпляру в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и областное управление МЧС.
Ранее Город55 рассказывал, как в Омской области борются с лесными пожарами. Используются встречный пал, видеонаблюдение, десант.