В омском минэкономразвития переназначили заместителя

Posted 2 декабря, 07:23
Published 2 декабря, 07:23
Modified 2 декабря, 07:25
Updated 2 декабря, 07:25
В министерстве экономического развития Омской области продлили полномочия замглавы Артема Шиповалова. Распоряжение сегодня, 2 декабря, подписал губернатор Виталий Хоценко.
«Назначить Шиповалова Артема Сергеевича заместителем министра экономического развития Омской области 3 декабря 2024 года сроком на один год», — говорится в документе.
Шиповалова назначили на должность год назад.
Министерством руководит Анна Негодуйко. Ее первый зам — Денис Кушнер. Помимо Артема Шиповалова заместителями также являются Кирилл Самодинский и Константин Чуловский.
Ранее Город55 рассказывал, что губернатор произвел ряд кадровых назначений в министерства финансов, строительства и спорта.