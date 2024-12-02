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Posted 2 декабря, 07:23

Published 2 декабря, 07:23

Modified 2 декабря, 07:25

Updated 2 декабря, 07:25

В омском минэкономразвития переназначили заместителя

В омском минэкономразвития переназначили заместителя

2 декабря 2024, 07:23
Фото: Правительство Омской области.
Контракт с Артемом Шиповаловым продлили на 1 год.

В министерстве экономического развития Омской области продлили полномочия замглавы Артема Шиповалова. Распоряжение сегодня, 2 декабря, подписал губернатор Виталий Хоценко.

«Назначить Шиповалова Артема Сергеевича заместителем министра экономического развития Омской области 3 декабря 2024 года сроком на один год», — говорится в документе.

Шиповалова назначили на должность год назад.

Министерством руководит Анна Негодуйко. Ее первый зам — Денис Кушнер. Помимо Артема Шиповалова заместителями также являются Кирилл Самодинский и Константин Чуловский.

Ранее Город55 рассказывал, что губернатор произвел ряд кадровых назначений в министерства финансов, строительства и спорта.

В Омской области назначили заместителей трех министров
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#Евгений Игишев#Политика
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