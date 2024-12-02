В омском дептрансе объяснили водителям, как проезжать по мосту у Телецентра

Posted 2 декабря, 14:54
Published 2 декабря, 14:54
Modified 2 декабря, 15:04
Updated 2 декабря, 15:04
Во время ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ большегрузы могут проезжать по нему только с 20:00 до 8:00, то есть в вечернее и ночное время.
В городском департаменте транспорта рассказали, что каждая из полос для проезда имеет ширину 5,5 метра. Такой размер позволяет легковушкам двигаться в два ряда как в сторону Телецентра, так и в сторону улицы Лукашевича.
«Существующие дорожные условия полностью обеспечивают возможность для водителей легковых автомобилей с соблюдением безопасных боковых интервалов двигаться по мосту в каждом из направлений в два ряда. Движение в таком режиме позволит увеличить пропускную способность данного участка улично-дорожной сети, то есть за единицу времени по мосту будет проезжать большее количество транспорта. Соответственно, сократится и время движения на подходах к объекту», — отметили в дептрансе.
Специалисты также посчитали, сколько времени омичи тратят на преодоление моста. Так, проезд в утреннее время в направлении Левобережья занимает 1 минуту 10 секунд, в сторону Телецентра — 1 минуту 35 секунд. Это без учета времени на подходах к самому мосту. Средняя скорость при этом составила от 40 до 50 км/ч.
Кроме того, в департаменте омичей призвали выбирать другие варианты проезда, чтобы разгружать участок. Например, использовать метромост, чтобы попасть в центр города, а Ленинградский — чтобы добраться до Октябрьского округа.