gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 14:54

Published 2 декабря, 14:54

Modified 2 декабря, 15:04

Updated 2 декабря, 15:04

В омском дептрансе объяснили водителям, как проезжать по мосту у Телецентра

В омском дептрансе объяснили водителям, как проезжать по мосту у Телецентра

2 декабря 2024, 14:54
Фото: Администрация Омска.
После замеров выяснилось, что ширина полос позволяет двигаться по ним в два ряда как в сторону Телецентра, так и в сторону улицы Лукашевича.

Во время ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ большегрузы могут проезжать по нему только с 20:00 до 8:00, то есть в вечернее и ночное время.

В городском департаменте транспорта рассказали, что каждая из полос для проезда имеет ширину 5,5 метра. Такой размер позволяет легковушкам двигаться в два ряда как в сторону Телецентра, так и в сторону улицы Лукашевича.

«Существующие дорожные условия полностью обеспечивают возможность для водителей легковых автомобилей с соблюдением безопасных боковых интервалов двигаться по мосту в каждом из направлений в два ряда. Движение в таком режиме позволит увеличить пропускную способность данного участка улично-дорожной сети, то есть за единицу времени по мосту будет проезжать большее количество транспорта. Соответственно, сократится и время движения на подходах к объекту», — отметили в дептрансе.

Специалисты также посчитали, сколько времени омичи тратят на преодоление моста. Так, проезд в утреннее время в направлении Левобережья занимает 1 минуту 10 секунд, в сторону Телецентра — 1 минуту 35 секунд. Это без учета времени на подходах к самому мосту. Средняя скорость при этом составила от 40 до 50 км/ч.

Кроме того, в департаменте омичей призвали выбирать другие варианты проезда, чтобы разгружать участок. Например, использовать метромост, чтобы попасть в центр города, а Ленинградский — чтобы добраться до Октябрьского округа.

«Не понял, а где все?»: рассказываем о ситуации на омских дорогах в вечерний час пик
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Общественный транспорт#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Пассажирский транспорт#Министерство транспорта#Дорожное движение#Транспортная сеть#Транспортная карта#Дорожные пробки#Мост у телецентра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика