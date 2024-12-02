В омском дептрансе объяснили водителям, как проезжать по мосту у Телецентра

Специалисты также посчитали, сколько времени омичи тратят на преодоление моста. Так, проезд в утреннее время в направлении Левобережья занимает 1 минуту 10 секунд, в сторону Телецентра — 1 минуту 35 секунд. Это без учета времени на подходах к самому мосту. Средняя скорость при этом составила от 40 до 50 км/ч.