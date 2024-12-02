Третий день заторов. Ремонт моста у Телецентра сковал движение в Омске

Posted 2 декабря, 02:37
Published 2 декабря, 02:37
Modified 2 декабря, 02:39
Updated 2 декабря, 02:39
Утро понедельника началось для жителей Омска с очередных транспортных заторов на перекрытом мосту у Телецентра. Пробка растянулась почти по всей улице. Интересно, что подъезды с правого берега остаются относительно свободными.
Омичи не смогли оставить происходящее без внимания. Пользователи активно обсуждают ситуацию на онлайн-картах, оставляя гневные и саркастические комментарии. Некоторые делятся информацией о времени простоя, советуют объездные пути.
Некоторые комментарии невозможно пройти мимо.
«Вечером все в объезд».
«Это только 7 утра».
«Помогите…».
«Зачем вы пропускаете тех, кто объезжает по левой полосе!!! Мы так никуда не доедем».
«Всем терпения! И крепкого мочевого пузыря!».
«Пропустите 109 автобус, пожалуйста, а то меня отчислят».
«А по какой полосе надо ехать?».
«Сдает кто-нибудь квартиру в районе Комарова?».
Такое бурное обсуждение показывает не только уровень недовольства, но и творческий подход омичей к описанию транспортных проблем.
Дополнительные сложности для движения создало ДТП, произошедшее на пересечении улиц Лукашевича и Дианова.
Напомним, что ограничения транспорта на мосту были введены 30 ноября. Для легкового транспорта открыто по две полосы в обе стороны, а для грузовиков и автобусов — по одной. Однако проезд на мосту остается затрудненным, и жалобы на заторы начали поступать еще в субботу и продолжились в воскресенье. Представители мэрии сообщили, что ситуация находится под контролем, и в ближайшее время она должна улучшиться. Специалисты анализируют транспортные потоки и собирают данные, которые помогут скорректировать схемы движения для оптимизации трафика.
Остается надеяться, что меры принесут результат и нагрузка на мост, а также прилегающие улицы, снизится.