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Posted 2 декабря, 02:37

Published 2 декабря, 02:37

Modified 2 декабря, 02:39

Updated 2 декабря, 02:39

Омичи третий день подряд стоят в жутких пробках на перекрытом мосту у Телецентра

Третий день заторов. Ремонт моста у Телецентра сковал движение в Омске

2 декабря 2024, 02:37
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи третий день подряд стоят в жутких пробках на перекрытом мосту у Телецентра

Уже с семи утра на улице Лукашевича, ведущей к мосту 60 лет ВЛКСМ, скопилось большое количество автомобилей.

Утро понедельника началось для жителей Омска с очередных транспортных заторов на перекрытом мосту у Телецентра. Пробка растянулась почти по всей улице. Интересно, что подъезды с правого берега остаются относительно свободными.

Омичи не смогли оставить происходящее без внимания. Пользователи активно обсуждают ситуацию на онлайн-картах, оставляя гневные и саркастические комментарии. Некоторые делятся информацией о времени простоя, советуют объездные пути.

Скриншот интерактивной картыСкриншот интерактивной карты
Скриншот интерактивной карты. Фото: 2ГИС

Некоторые комментарии невозможно пройти мимо.

«Вечером все в объезд».
«Это только 7 утра».
«Помогите…».
«Зачем вы пропускаете тех, кто объезжает по левой полосе!!! Мы так никуда не доедем».
«Всем терпения! И крепкого мочевого пузыря!».
«Пропустите 109 автобус, пожалуйста, а то меня отчислят».
«А по какой полосе надо ехать?».
«Сдает кто-нибудь квартиру в районе Комарова?».

Такое бурное обсуждение показывает не только уровень недовольства, но и творческий подход омичей к описанию транспортных проблем.

Дополнительные сложности для движения создало ДТП, произошедшее на пересечении улиц Лукашевича и Дианова.

ДТП усугубило утро для омичейДТП усугубило утро для омичей
ДТП усугубило утро для омичейДТП усугубило утро для омичей
ДТП усугубило утро для омичей. Фото: gorod55.ru

Напомним, что ограничения транспорта на мосту были введены 30 ноября. Для легкового транспорта открыто по две полосы в обе стороны, а для грузовиков и автобусов — по одной. Однако проезд на мосту остается затрудненным, и жалобы на заторы начали поступать еще в субботу и продолжились в воскресенье. Представители мэрии сообщили, что ситуация находится под контролем, и в ближайшее время она должна улучшиться. Специалисты анализируют транспортные потоки и собирают данные, которые помогут скорректировать схемы движения для оптимизации трафика.

Остается надеяться, что меры принесут результат и нагрузка на мост, а также прилегающие улицы, снизится.

«Махнусь жильем». Как омичи отреагировали на перекрытие моста у Телецентра
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#Диана Рязанцева#ДТП#Пробки#Омск#Мэрия#Ремонт моста#Заторы#Транспортные потоки#Телецентр
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