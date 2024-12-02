Третий день заторов. Ремонт моста у Телецентра сковал движение в Омске

Напомним, что ограничения транспорта на мосту были введены 30 ноября. Для легкового транспорта открыто по две полосы в обе стороны, а для грузовиков и автобусов — по одной. Однако проезд на мосту остается затрудненным, и жалобы на заторы начали поступать еще в субботу и продолжились в воскресенье. Представители мэрии сообщили, что ситуация находится под контролем, и в ближайшее время она должна улучшиться. Специалисты анализируют транспортные потоки и собирают данные, которые помогут скорректировать схемы движения для оптимизации трафика.