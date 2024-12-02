Топ арбитража: «Магнит» против РЭК, налоговики против «Тепловодоснабжения»

Стоит отметить, что это не первый иск «Магнита» против РЭК. В октябре суд уже обязал ответчика выплатить 474,5 млн рублей за предыдущие периоды и 65,9 млн рублей в качестве процентов, но сразу после этого была подана апелляция в Восьмой арбитражный апелляционный суд.