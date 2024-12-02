Топ арбитража: «Магнит» против РЭК, налоговики против «Тепловодоснабжения»

Posted 2 декабря, 06:40
Published 2 декабря, 06:40
Modified 2 декабря, 07:21
Updated 2 декабря, 07:21
1-е место. Налоговики против Дмитрия Немиша. 2 раза
Налоговая, похоже, всерьез взялась за омского предпринимателя Дмитрия Немиша и связанные с ним фирмы. Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей, а на принадлежащей ему компании «Нефтегазстроймонтаж» началась процедура наблюдения. Теперь Немишу и сразу 2 его «Нефтегазстроймонтажам» вчинили иски. Тоже 2.
В исковых заявлениях фигурирует одна и та же сумма — 897 428 945 рублей. В одном случае истцом является областное управление Федеральной налоговой службы, в другом — межрайонная инспекция ФНС №7.
2-е место. «Магнит» против Региональной энергетической комиссии
Омский региональный оператор намерен взыскать с РЭК (областного органа, устанавливающего тарифы) 572,136 млн рублей. По данным «Магнита», это убытки, которые он понес из-за введения льготных тарифов на коммунальные услуги в первом квартале 2024 года. Первое заседание состоится только завтра, 3 декабря.
Стоит отметить, что это не первый иск «Магнита» против РЭК. В октябре суд уже обязал ответчика выплатить 474,5 млн рублей за предыдущие периоды и 65,9 млн рублей в качестве процентов, но сразу после этого была подана апелляция в Восьмой арбитражный апелляционный суд.
3-е место. Фирма Александра Шляпина против «Омскэлектро»
Общество с ограниченной ответственностью «Энсервико», прописанное в Омске на Бульварной улице, требует от «Омскэлектро» 96,36 млн рублей. Судебные слушания начнутся уже в следующем году. «Энсервико» специализируется на «подготовке компьютерных систем к эксплуатации», его учредитель и генеральный директор — Александр Шляпин, который не связан официально с другими бизнес-активами.
4-е место. Налоговики против МУП «Тепловодоснабжение»
Межрайонная налоговая инспекция №7 потребовала признать банкротом муниципальной унитарное предприятие Черлакского района с говорящим названием — «Тепловодоснабжение». Впрочем, суд сразу выяснил, что поданы не все документы, и оставил заявление без движения. Теперь у налоговиков есть время на вторую попытку до 6 декабря.
Цена вопроса в этом случае — 70,1 млн рублей.