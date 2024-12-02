Приличные деньги: кому в Омске готовы платить от 230 тысяч рублей

Самым прибыльным предложением является вакансия пилота-инструктора в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации. Зарплата на этой должности начинается от 230 тысяч рублей. Требования к кандидатам включают наличие квалификации не ниже командира воздушного судна, а также опыт работы на вертолете Ми-8. Это предложение ориентировано на опытных специалистов, готовых преподавать и обучать будущих пилотов.