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Posted 2 декабря, 07:32

Published 2 декабря, 07:32

Modified 2 декабря, 07:34

Updated 2 декабря, 07:34

В Омске составили список самых прибыльных вакансий декабря

Приличные деньги: кому в Омске готовы платить от 230 тысяч рублей

2 декабря 2024, 07:32
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске составили список самых прибыльных вакансий декабря

Согласно исследованиям центра Зарплаты.ру, в Омской области в этом месяце предлагались вакансии с хорошими условиями оплаты труда, включая работу для водителей бензовоза и мусоровоза, инженеров-программистов, жиловщиков мяса и фармацевтов.

Самым прибыльным предложением является вакансия пилота-инструктора в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации. Зарплата на этой должности начинается от 230 тысяч рублей. Требования к кандидатам включают наличие квалификации не ниже командира воздушного судна, а также опыт работы на вертолете Ми-8. Это предложение ориентировано на опытных специалистов, готовых преподавать и обучать будущих пилотов.

Фото: Скриншот с сайта «Зарплата.ру»

Также достойную оплату обещают водителям бензовозов — до 120 тысяч рублей в месяц. Для этой работы требуется опыт на грузовом автомобиле и водительские права категорий С и Е. Работники будут трудиться по сменному графику, включая ночные смены.

Фото: Скриншот с сайта «Зарплата.ру»

Такую же зарплату могут получить водители мусоровозов. Для этой работы нужно удостоверение категории С и знание технической базы автомобиля. Работа также предполагает сменный график, с возможностью трудиться по 11 часов в день, начиная с 4 утра.

Фото: Скриншот с сайта «Зарплата.ру»

Кроме того, инженеры-программисты, работающие с автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП), могут зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц. К ним предъявляются требования по разработке и тестированию программного обеспечения для технологических процессов.

Фото: Скриншот с сайта «Зарплата.ру»

Для желающих работать жиловщиком мяса и субпродуктов предлагается зарплата до 100 тысяч рублей. Этот труд требует опыта работы с ножом, и сотрудникам предоставляются бонусы, такие как бесплатное питание и доставка на работу.

Фото: Скриншот с сайта «Зарплата.ру»

Фармацевты-провизоры могут рассчитывать на заработок до 100 тысяч рублей. Для этой должности требуется профильное образование и ответственность, а также готовность работать по сменному графику.

Фото: Скриншот с сайта «Зарплата.ру»

Ранее Город55 писал о том, как изменились зарплаты в Омске. Спойлер: заработная плата выросла на 4% в сентябре.

Сентябрьский рост: как изменились зарплаты в Омске
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#Диана Рязанцева#Омск#Зарплата#Трудоустройство#Пилот#Вакансии
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