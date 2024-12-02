Приличные деньги: кому в Омске готовы платить от 230 тысяч рублей

Posted 2 декабря, 07:32
Published 2 декабря, 07:32
Modified 2 декабря, 07:34
Updated 2 декабря, 07:34
Самым прибыльным предложением является вакансия пилота-инструктора в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации. Зарплата на этой должности начинается от 230 тысяч рублей. Требования к кандидатам включают наличие квалификации не ниже командира воздушного судна, а также опыт работы на вертолете Ми-8. Это предложение ориентировано на опытных специалистов, готовых преподавать и обучать будущих пилотов.
Также достойную оплату обещают водителям бензовозов — до 120 тысяч рублей в месяц. Для этой работы требуется опыт на грузовом автомобиле и водительские права категорий С и Е. Работники будут трудиться по сменному графику, включая ночные смены.
Такую же зарплату могут получить водители мусоровозов. Для этой работы нужно удостоверение категории С и знание технической базы автомобиля. Работа также предполагает сменный график, с возможностью трудиться по 11 часов в день, начиная с 4 утра.
Кроме того, инженеры-программисты, работающие с автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП), могут зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц. К ним предъявляются требования по разработке и тестированию программного обеспечения для технологических процессов.
Для желающих работать жиловщиком мяса и субпродуктов предлагается зарплата до 100 тысяч рублей. Этот труд требует опыта работы с ножом, и сотрудникам предоставляются бонусы, такие как бесплатное питание и доставка на работу.
Фармацевты-провизоры могут рассчитывать на заработок до 100 тысяч рублей. Для этой должности требуется профильное образование и ответственность, а также готовность работать по сменному графику.
Ранее Город55 писал о том, как изменились зарплаты в Омске. Спойлер: заработная плата выросла на 4% в сентябре.