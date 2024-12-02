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Posted 2 декабря, 11:01

Published 2 декабря, 11:01

Modified 2 декабря, 11:03

Updated 2 декабря, 11:03

Первые с конца: опубликован рейтинг тренеров Континентальной хоккейной лиги

Первые с конца: опубликован рейтинг тренеров Континентальной хоккейной лиги

2 декабря 2024, 11:01
Фото: ХК «Авангард».
«Чемпионат» опубликовал еженедельный рейтинг главных тренеров КХЛ, Сергей Звягин занял в нем последнее место.

Спортивный портал «Чемпионат» опубликовал актуальный рейтинг тренеров всех клубов Континентальной хоккейной лиги. Места между ними распределялись на основании нескольких факторов: кредита доверия тренера, результатов команды, качества игры в текущем сезоне и общественного мнения.

Рейтинг обновляется регулярно, от недели к неделе позиции некоторых тренеров значительно меняются. На сегодняшний день первое место в топе занимает главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, он сохраняет лидерство уже вторую неделю подряд. Вторым оказался руководитель «Трактора» Бенуа Гру, который поднялся с третьего места. Далее — тренер ЦСКА Илья Воробьев, ранее он был четвертым. Интересно, что главный тренер «Спартака» за неделю опустился сразу на девять позиций, сейчас Алексей Жамнов занимает 11 место.

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин оказался на последнем месте рейтинга, до этого он занимал 18 позицию.

Полный список представителей всех клубов выглядит так:

Фото: «Чемпионат»

Напомним, что 27 ноября омский «Авангард» объявил о заключении двухлетнего контракта с новым главным тренером, им стал канадец Ги Буше. Специалист должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром в середине декабря.

Вопрос, кто займет место Сергея Звягина, обсуждался более месяца. На пост главного тренера могли попасть несколько специалистов. В частности, речь шла переговорах с канадским тренером Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.

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