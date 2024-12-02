Первые с конца: опубликован рейтинг тренеров Континентальной хоккейной лиги

Рейтинг обновляется регулярно, от недели к неделе позиции некоторых тренеров значительно меняются. На сегодняшний день первое место в топе занимает главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, он сохраняет лидерство уже вторую неделю подряд. Вторым оказался руководитель «Трактора» Бенуа Гру, который поднялся с третьего места. Далее — тренер ЦСКА Илья Воробьев, ранее он был четвертым. Интересно, что главный тренер «Спартака» за неделю опустился сразу на девять позиций, сейчас Алексей Жамнов занимает 11 место.