Омичей предупредили о длительном отключении холодной воды: публикуем адреса

Posted 2 декабря, 06:46
Published 2 декабря, 06:46
Modified 2 декабря, 06:48
Updated 2 декабря, 06:48
Сотрудники водоканала проведут замену узла в колодце по улице Магистральной, а также планируются работы на сетях водоснабжения по улице Москаленко. В связи с проведением планового ремонта водопровода, часть горожан останется без воды 5 декабря.
Под отключение попадают следующие адреса:
Неудобства придется потерпеть с 10:00 до 23:00.
Причиной отключения является проведение ремонтных работ на водопроводных сетях. Жителям этих домов рекомендуется заранее подготовиться к временным неудобствам и обеспечить запас воды.
Напомним, что вчера жителям Центрального округа отключили воду в связи с проведением планового ремонта водопровода