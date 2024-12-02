gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 06:46

Published 2 декабря, 06:46

Modified 2 декабря, 06:48

Updated 2 декабря, 06:48

Ремонт водопровода оставит омичей без воды

Омичей предупредили о длительном отключении холодной воды: публикуем адреса

2 декабря 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney.

Ремонт водопровода оставит омичей без воды

В омском водоканале сообщили о предстоящих ремонтных работах, которые повлекут за собой отключение воды.

Сотрудники водоканала проведут замену узла в колодце по улице Магистральной, а также планируются работы на сетях водоснабжения по улице Москаленко. В связи с проведением планового ремонта водопровода, часть горожан останется без воды 5 декабря.

Под отключение попадают следующие адреса:

  • Магистральная, 70а, 70б, 78;
  • 50 лет Профсоюзов, 101, 103, 105, 116а, 97а;
  • Инженерная, 119, 118, 120, 122;
  • Транссибирская, 1, 4, 2;
  • Москаленко, 135;
  • Авиационная, 144, 141, 143а.

Неудобства придется потерпеть с 10:00 до 23:00.

Причиной отключения является проведение ремонтных работ на водопроводных сетях. Жителям этих домов рекомендуется заранее подготовиться к временным неудобствам и обеспечить запас воды.

Напомним, что вчера жителям Центрального округа отключили воду в связи с проведением планового ремонта водопровода

Ремонт водопровода оставит омичей без воды в начале декабря
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Водоканал#Отключение воды#Жители#Ремонтные работы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика