Омичам рассказали о повышении цен на электричество в 2025 году

Posted 2 декабря, 12:04
Published 2 декабря, 12:04
Modified 2 декабря, 12:08
Updated 2 декабря, 12:08
В областном правительстве жителям Омской области рассказали, что с 1 июля 2025 года стоимость электроэнергии в регионе увеличится на 48 и 69 копеек для пользователей первого диапазона. При этом в первом полугодии тарифы останутся без изменений.
С 1 июля цена за электричество для жителей Омска с газовыми плитами увеличится на 69 копеек по отношению к декабрю 2024 года: с 5,58 руб./кВт. ч до 6,27 руб./кВт. ч. Для горожан с электроплитами и сельчан тарифы будут как обычно ниже базовых на 30% и возрастут на 48 копеек: с 3,90 руб./кВт. ч до 4,38 руб./кВт. ч.
Омичам также напомнили, что с 1 января начнут действовать диапазоны потребления электроэнергии, всего их три: первый диапазон объемов потребления составит 3900 кВтч/мес, далее начинается второй. Третий начинается с 6000 кВтч/мес.