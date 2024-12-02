Омичам рассказали о повышении цен на электричество в 2025 году

С 1 июля цена за электричество для жителей Омска с газовыми плитами увеличится на 69 копеек по отношению к декабрю 2024 года: с 5,58 руб./кВт. ч до 6,27 руб./кВт. ч. Для горожан с электроплитами и сельчан тарифы будут как обычно ниже базовых на 30% и возрастут на 48 копеек: с 3,90 руб./кВт. ч до 4,38 руб./кВт. ч.