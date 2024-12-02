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Posted 2 декабря, 12:04

Published 2 декабря, 12:04

Modified 2 декабря, 12:08

Updated 2 декабря, 12:08

Омичам рассказали о повышении цен на электричество в 2025 году

Омичам рассказали о повышении цен на электричество в 2025 году

2 декабря 2024, 12:04
Фото: 1MI.
С 1 июля стоимость электроэнергии увеличится на 48 и 69 копеек для пользователей первого диапазона.

В областном правительстве жителям Омской области рассказали, что с 1 июля 2025 года стоимость электроэнергии в регионе увеличится на 48 и 69 копеек для пользователей первого диапазона. При этом в первом полугодии тарифы останутся без изменений.

С 1 июля цена за электричество для жителей Омска с газовыми плитами увеличится на 69 копеек по отношению к декабрю 2024 года: с 5,58 руб./кВт. ч до 6,27 руб./кВт. ч. Для горожан с электроплитами и сельчан тарифы будут как обычно ниже базовых на 30% и возрастут на 48 копеек: с 3,90 руб./кВт. ч до 4,38 руб./кВт. ч.

Омичам также напомнили, что с 1 января начнут действовать диапазоны потребления электроэнергии, всего их три: первый диапазон объемов потребления составит 3900 кВтч/мес, далее начинается второй. Третий начинается с 6000 кВтч/мес.

Стало известно, когда в Омской области вырастут цены на газ
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Электричество#Электроэнергия#Новости#Электроснабжение
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