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Posted 2 декабря, 09:36

Published 2 декабря, 09:36

Modified 2 декабря, 09:39

Updated 2 декабря, 09:39

Омичам рассказали, когда будут зачислены пенсии и пособия в декабре

Омичам рассказали, когда будут зачислены пенсии и пособия в декабре

2 декабря 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney.
Социальный фонд России опубликовал график доставки пенсий и социальных выплат в Омской области на декабрь. Согласно этому графику, выплаты будут осуществляться 3, 5, 6, 9, 16 и 20 числа.

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Омской области сообщает, что со 2 декабря начнется доставка пенсий и других социальных выплат через почтовые отделения в регионе. Выплаты будут производиться по установленному графику работы почты.

Основные даты зачислений:

  • 3 декабря — начисление единого пособия, пособий по уходу за детьми до 1,5 лет для неработающих граждан, а также выплат, связанных с рождением первого ребенка и других социальных пособий на банковские счета семей с детьми;
  • 5 декабря — зачисление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала;
  • 5-6 декабря — начисление пособий по уходу за детьми до 1,5 лет для работающих граждан на банковские счета (из-за выходных 7 и 8 декабря);
  • 9, 16, 20 декабря — зачисление пенсий и других выплат в банки (с учетом выходного 21 декабря).

Все выплаты будут зачисляться в течение дня. Для получения подробной информации по зачислениям гражданам следует обращаться в свой банк.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце декабря омичей ждет шестидневная рабочая неделя. Суббота, 28 декабря, будет рабочим днем.

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#Диана Рязанцева#Пенсии#Омск#Материнский капитал#Банк#Доставка#Пособия#Социальные выплаты
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