Омичам рассказали, когда будут зачислены пенсии и пособия в декабре

Posted 2 декабря, 09:36
Published 2 декабря, 09:36
Modified 2 декабря, 09:39
Updated 2 декабря, 09:39
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Омской области сообщает, что со 2 декабря начнется доставка пенсий и других социальных выплат через почтовые отделения в регионе. Выплаты будут производиться по установленному графику работы почты.
Основные даты зачислений:
Все выплаты будут зачисляться в течение дня. Для получения подробной информации по зачислениям гражданам следует обращаться в свой банк.
Напомним, ранее мы писали о том, что в конце декабря омичей ждет шестидневная рабочая неделя. Суббота, 28 декабря, будет рабочим днем.