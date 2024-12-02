Обучение в открытом Путиным омском университете начнется только в 2025 году

Для работы филиала подготовлены современные учебные помещения. На базе учебного корпуса создаются десять учебно-методических кабинетов, пять кабинетов для руководства и профессорско-преподавательского состава, а также семь учебных аудиторий. В филиале также будут работать коворкинг-центры, что создаст комфортные условия для учебы и научной работы.