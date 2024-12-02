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Posted 2 декабря, 03:21

Published 2 декабря, 03:21

Modified 2 декабря, 03:24

Updated 2 декабря, 03:24

Обучение в открытом Путиным омском университете начнется только в 2025 году

Обучение в открытом Путиным омском университете начнется только в 2025 году

2 декабря 2024, 03:21
Фото: gorod55.ru.
В Омске откроется первый в России филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Его деятельность будет проходить на базе Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского.

Торжественная церемония открытия состоялась 27 ноября 2024 года и была приурочена к визиту президента России в Астану. Открытие проходило в формате видеосвязи с участием Путина и президента Казахстана Токаева.

Как сообщил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, первые образовательные программы в филиале стартуют уже в 2025 году.

Среди направлений, которые будут доступны студентам:

  • Таможенное дело;
  • Международные отношения;
  • Казахский язык и литература.

Нурбек подчеркнул, что открытие филиала в Омске создаст уникальные возможности для граждан Казахстана, проживающих в России, и для тех, кто хочет получить казахстанское образование.

По данным портала ORDA Kazakhstan, в дальнейшем планируется внедрить двудипломные образовательные программы, что позволит студентам получить дипломы сразу двух университетов — казахстанского и российского.

Преподавание будет осуществляться на трех языках — казахском, русском и английском, а в преподавательский состав войдут специалисты не только из КазНУ и ОмГУ, но и из зарубежных учебных заведений.

Для работы филиала подготовлены современные учебные помещения. На базе учебного корпуса создаются десять учебно-методических кабинетов, пять кабинетов для руководства и профессорско-преподавательского состава, а также семь учебных аудиторий. В филиале также будут работать коворкинг-центры, что создаст комфортные условия для учебы и научной работы.

Напомним, что филиал Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби станет первым зарубежным подразделением этого вуза на территории России. О его открытии стало известно весной 2023 года.

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