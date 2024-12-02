Обучение в открытом Путиным омском университете начнется только в 2025 году

Posted 2 декабря, 03:21
Published 2 декабря, 03:21
Modified 2 декабря, 03:24
Updated 2 декабря, 03:24
Торжественная церемония открытия состоялась 27 ноября 2024 года и была приурочена к визиту президента России в Астану. Открытие проходило в формате видеосвязи с участием Путина и президента Казахстана Токаева.
Как сообщил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, первые образовательные программы в филиале стартуют уже в 2025 году.
Среди направлений, которые будут доступны студентам:
Нурбек подчеркнул, что открытие филиала в Омске создаст уникальные возможности для граждан Казахстана, проживающих в России, и для тех, кто хочет получить казахстанское образование.
По данным портала ORDA Kazakhstan, в дальнейшем планируется внедрить двудипломные образовательные программы, что позволит студентам получить дипломы сразу двух университетов — казахстанского и российского.
Преподавание будет осуществляться на трех языках — казахском, русском и английском, а в преподавательский состав войдут специалисты не только из КазНУ и ОмГУ, но и из зарубежных учебных заведений.
Для работы филиала подготовлены современные учебные помещения. На базе учебного корпуса создаются десять учебно-методических кабинетов, пять кабинетов для руководства и профессорско-преподавательского состава, а также семь учебных аудиторий. В филиале также будут работать коворкинг-центры, что создаст комфортные условия для учебы и научной работы.
Напомним, что филиал Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби станет первым зарубежным подразделением этого вуза на территории России. О его открытии стало известно весной 2023 года.