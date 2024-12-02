Новый тренер «Авангарда» Ги Буше приедет в Омск с помощником из Канады

Posted 2 декабря, 08:11
Published 2 декабря, 08:11
Modified 2 декабря, 08:57
Updated 2 декабря, 08:57
Стало известно, что новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше приедет в Омск со своим помощника — канадским тренером Дэйвом Барром. Недавно 64-летний специалист покинул фарм-клуб «Анахайм Дакс» «Сан-Диего Галлз» из АХЛ и готов отправиться в омский хоккейный клуб. Об этом пишет портал «РГ» со ссылкой на собственные источники.
Известно, что Буше и Барр приедут в Омск в середине декабря, дебютной игрой для специалистов из Канады может стать матч между «ястребами» и новосибирской «Сибирью», который пройдет 17 декабря на «Сибирь-Арене».
«Барр мог бы сам возглавить клуб КХЛ, как это сделал Бенуа Грулкс в „Тракторе“. Но Дэйв решил стать помощником Буше, с которым он дружит уже давно. Оба тренера подпишут контракты до 2026 года, в течение которого Барру, скорее всего, будет поручено заниматься стратегией и специальными командами для „Авангарда“», — сообщает инсайдер издания.
Барр работал помощником тренера в команде «Сан-Диего Галлз» с августа 2024 года. До этого, с 2021 по 23 годы он работал главным тренером Vienna Capitals в высшей профессиональной лиге Австрии.
В течение своей тренерской карьеры Барр провел 11 сезонов в качестве помощника тренера в командах «Колорадо», «Миннесота», «Нью Джерси Дэвилс», «Баффало Сейбрз» и «Сан Хосе Шаркс». В сезоне 2016/2017 он работал помощником тренера во «Флориде» в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, в 2012 году Дейв помог «Нью Джерси» выйти в финал Кубка Стэнли, а в 2021, являясь главным тренером, выиграл со сборной Канады чемпионат мира U-18.
Напомним, что вопрос, кто займет место Сергея Звягина на тренерском мостике, оставался открытым долгое время, на пост главного тренера могли попасть несколько специалистов. В частности, речь шла переговорах с еще одним канадским тренером — Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.