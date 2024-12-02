Новый тренер «Авангарда» Ги Буше приедет в Омск с помощником из Канады

В течение своей тренерской карьеры Барр провел 11 сезонов в качестве помощника тренера в командах «Колорадо», «Миннесота», «Нью Джерси Дэвилс», «Баффало Сейбрз» и «Сан Хосе Шаркс». В сезоне 2016/2017 он работал помощником тренера во «Флориде» в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, в 2012 году Дейв помог «Нью Джерси» выйти в финал Кубка Стэнли, а в 2021, являясь главным тренером, выиграл со сборной Канады чемпионат мира U-18.