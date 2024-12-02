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Posted 2 декабря, 08:30

Published 2 декабря, 08:30

Modified 2 декабря, 08:32

Updated 2 декабря, 08:32

В Омске свободный «клочок» земли у СибАДИ отдают под новый деловой объект

Минимум миллион в год. В Омске у СибАДИ предлагают развернуть новую «деловую стройку»

2 декабря 2024, 08:30
Фото: 1MI.

В Омске свободный «клочок» земли у СибАДИ отдают под новый деловой объект

Землю будущий арендатор получит после торгов на 4 года и 10 месяцев. Участок площадью 4507 кв. м предназначен под деловое управление.

В Омске выставили на торги участок площадью 4507 кв. м по улице 70 лет СибАДИ. Для свободной земли вблизи университета рассчитывают найти арендатора и заключить с ним договор на срок 4 года и 10 месяцев.

Заросший деревьями и кустарниками участок предлагают использовать под объекты делового управления. Будущий арендатор, согласно градостроительному регламенту, сможет возвести здесь объект общей площадью 2534 «квадрата». За землю придется ежегодно платить минимум 1,124 млн рублей, но в процессе торгов цена может и вырасти. Сразу 562 тысячи нужно внести в качестве задатка.

На этой территории, кстати, довольно плотная застройка. К границам сдаваемого участка примыкает административное здание, автомойка и несколько хозяйственных корпусов.

Участок на улице 70 лет СибАДИ, для которого ищут арендатораУчасток на улице 70 лет СибАДИ, для которого ищут арендатора
Участок на улице 70 лет СибАДИ, для которого ищут арендатора. Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Также в городской администрации отдают в аренду и участок на улице Спортивная в Больших Полях. Земля предназначена под торговый центр. 5179 кв. м оценили в 960 860 рублей. Таким будет минимальный ежегодный арендный платеж.

Участок, сдаваемый в аренду в Больших ПоляхУчасток, сдаваемый в аренду в Больших Полях
Участок, сдаваемый в аренду в Больших Полях. Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что недалеко от СибАДИ, на берегу Иртыша, собираются строить жилой микрорайон. Застройкой на месте бывшего санатория «Рассвет» займется московский девелопер «Глоракс». Пока у архитекторов возникло немало вопросов к проекту строительства, поэтому его отправили на доработку.

На месте бывшего санатория. Московский инвестор представил проект нового ЖК в Омске
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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Аренда#Аренда земли#Торги#Земельный участок#Новости
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