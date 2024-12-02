Минимум миллион в год. В Омске у СибАДИ предлагают развернуть новую «деловую стройку»

Posted 2 декабря, 08:30
Published 2 декабря, 08:30
Modified 2 декабря, 08:32
Updated 2 декабря, 08:32
В Омске выставили на торги участок площадью 4507 кв. м по улице 70 лет СибАДИ. Для свободной земли вблизи университета рассчитывают найти арендатора и заключить с ним договор на срок 4 года и 10 месяцев.
Заросший деревьями и кустарниками участок предлагают использовать под объекты делового управления. Будущий арендатор, согласно градостроительному регламенту, сможет возвести здесь объект общей площадью 2534 «квадрата». За землю придется ежегодно платить минимум 1,124 млн рублей, но в процессе торгов цена может и вырасти. Сразу 562 тысячи нужно внести в качестве задатка.
На этой территории, кстати, довольно плотная застройка. К границам сдаваемого участка примыкает административное здание, автомойка и несколько хозяйственных корпусов.
Также в городской администрации отдают в аренду и участок на улице Спортивная в Больших Полях. Земля предназначена под торговый центр. 5179 кв. м оценили в 960 860 рублей. Таким будет минимальный ежегодный арендный платеж.
Напомним, что недалеко от СибАДИ, на берегу Иртыша, собираются строить жилой микрорайон. Застройкой на месте бывшего санатория «Рассвет» займется московский девелопер «Глоракс». Пока у архитекторов возникло немало вопросов к проекту строительства, поэтому его отправили на доработку.