Меньше денег, больше повреждений: омским депутатам рассказали об отопительном сезоне

Напомним: в декабре 2023 года в Омске произошла серьезная коммунальная авария, из-за которой существенная часть города на время осталась без отопления в сильные морозы. На этом фоне подготовка к текущему отопительному сезону не раз подвергалась серьезной критике. На прошлой неделе с такой критикой выступил полпред президента в СФО Анатолий Серышев, имевший в виду в первую очередь ТГК-11. Муниципальная «Тепловая компания» — не менее проблемное предприятие: как уже писал Город55, ей для модернизации и ремонта не хватает ни денег, ни специалистов.