Меньше денег, больше повреждений: омским депутатам рассказали об отопительном сезоне

Posted 2 декабря, 10:03
Published 2 декабря, 10:03
Modified 2 декабря, 10:10
Updated 2 декабря, 10:10
На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по ЖКХ. Один из пунктов повестки — отчет мэрии о прохождении отопительного сезона. В распоряжении Города55 есть «информация администрации» на эту тему за подписью мэра Омска Сергея Шелеста.
Из документа следует, что в целом отопительный сезон проходит в плановом режиме. Мэрия занимается систематическим контролем, еженедельно заседают специальная межведомственная комиссия и окружные штабы, повреждения на теплосетях, которые происходят из-за свищей, движения грунта и перепадов температуры атмосферного воздуха, проводятся «в минимальные сроки».
С начала сезона, по данным мэрии, на теплосетях «Омск РТС» зафиксировано 24 повреждения, из-за которых на время пришлось отключить тепло на 78 объектах. На коммуникациях «Тепловой компании» повреждений было 575, а отключенных объектов — 4883.
«В связи с высоким процентом износа тепловых сетей АО „Тепловая компания“ (78%) и недостаточным финансированием на проведение капитального ремонта тепловых сетей в текущем году наблюдается значительное увеличение количества повреждений на тепловых сетях АО „Тепловая компания“ в сравнении с прошедшим отопительным периодом 2023–2024 годов», — уточняется в «информации».
Сейчас городские власти возлагают надежды на новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого планируется модернизировать коммунальную сферу. По регионам уже разослан проект правил, в соответствии с которыми будут выделяться субсидии. Минэнерго Омской области формирует перечень объектов, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Из письма за подписью Шелеста следует, что мэрия направила в министерство свой список. В нем 264 объекта «Тепловой компании», ремонт которых оценивается в 7,054 млрд рублей.
Напомним: в декабре 2023 года в Омске произошла серьезная коммунальная авария, из-за которой существенная часть города на время осталась без отопления в сильные морозы. На этом фоне подготовка к текущему отопительному сезону не раз подвергалась серьезной критике. На прошлой неделе с такой критикой выступил полпред президента в СФО Анатолий Серышев, имевший в виду в первую очередь ТГК-11. Муниципальная «Тепловая компания» — не менее проблемное предприятие: как уже писал Город55, ей для модернизации и ремонта не хватает ни денег, ни специалистов.