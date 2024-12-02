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Posted 2 декабря, 12:26

Published 2 декабря, 12:26

Modified 3 декабря, 05:10

Updated 3 декабря, 05:10

«Хорошо забытое старое»: Рябыкин прокомментировал манеру игры канадца Ги Буше

«Хорошо забытое старое»: Рябыкин прокомментировал манеру игры канадца Ги Буше

2 декабря 2024, 12:26
Фото: ХК «Авангард».
Экс-главный тренер «Авангарда» назвал стиль игры Ги Буше знакомым для команды, по его мнению, он может принести результат.

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал манеру игры канадского специалиста Ги Буше. По его мнению, излюбленная схема Буше «1-3-1» — это хорошо забытое старое для омичей, так они играли при Скабелке.

В прессе говорят о том, что Ги Буше — сторонник оборонительного стиля и в частности схемы 1-3-1. Проблема?

— К схемам нужно относиться спокойнее. Любая схема при качественной реализации на льду приносит результат. Но для этого помимо самой схемы нужна дисциплина на всех уровнях — в тройках и пятерках, в команде, в клубе и так далее. Вот что главное.

Что думаете о системе Буше?

— Если говорить о схеме 1-3-1, то она для Омска — из категории хорошо забытого старого. До прихода Хартли при Андрее Скабелке мы как раз и играли по этой системе. В ней прессингует соперника, по сути, один игрок, остальные четверо — ближе к своей синей линии, один из них, условно говоря, либеро.

Боб Хартли и Дмитрий РябыкинБоб Хартли и Дмитрий Рябыкин
Боб Хартли и Дмитрий Рябыкин. Фото: ХК «Авангард»

С тех пор в Омске много воды утекло. Мы в общем-то непросто перестраивались на более активную 1-2-2, но она, как известно, принесла чемпионский результат. В общем-то последние семь-восемь лет «Авангард» играл по этой системе. Теперь, возможно, придется вернуться назад.

Вы — сторонник какой схемы?

— Агрессивной 1-2-2, которую ставил Хартли. Первый игрок активно прессинговал соперника, загонял его в угол, на одну сторону площадки, тем самым в прессинг включались еще два игрока. В НХЛ большинство команд играют именно по этой системе, хотя есть команды и со схемой 1-3-1.

А в КХЛ такие есть?

— Да, в том числе среди лидеров. На мой взгляд, московское «Динамо» играет именно 1-3-1 — и она приносит результат, посмотрите в таблицу. Повторюсь, дело не в схеме, а в ее реализации на льду, — сказал бывший тренер «Авангарда».

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