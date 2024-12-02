«Хорошо забытое старое»: Рябыкин прокомментировал манеру игры канадца Ги Буше

— Если говорить о схеме 1-3-1, то она для Омска — из категории хорошо забытого старого. До прихода Хартли при Андрее Скабелке мы как раз и играли по этой системе. В ней прессингует соперника, по сути, один игрок, остальные четверо — ближе к своей синей линии, один из них, условно говоря, либеро.