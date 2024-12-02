«Хорошо забытое старое»: Рябыкин прокомментировал манеру игры канадца Ги Буше

Posted 2 декабря, 12:26
Published 2 декабря, 12:26
Modified 3 декабря, 05:10
Updated 3 декабря, 05:10
Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал манеру игры канадского специалиста Ги Буше. По его мнению, излюбленная схема Буше «1-3-1» — это хорошо забытое старое для омичей, так они играли при Скабелке.
В прессе говорят о том, что Ги Буше — сторонник оборонительного стиля и в частности схемы 1-3-1. Проблема?
— К схемам нужно относиться спокойнее. Любая схема при качественной реализации на льду приносит результат. Но для этого помимо самой схемы нужна дисциплина на всех уровнях — в тройках и пятерках, в команде, в клубе и так далее. Вот что главное.
Что думаете о системе Буше?
— Если говорить о схеме 1-3-1, то она для Омска — из категории хорошо забытого старого. До прихода Хартли при Андрее Скабелке мы как раз и играли по этой системе. В ней прессингует соперника, по сути, один игрок, остальные четверо — ближе к своей синей линии, один из них, условно говоря, либеро.
С тех пор в Омске много воды утекло. Мы в общем-то непросто перестраивались на более активную 1-2-2, но она, как известно, принесла чемпионский результат. В общем-то последние семь-восемь лет «Авангард» играл по этой системе. Теперь, возможно, придется вернуться назад.
Вы — сторонник какой схемы?
— Агрессивной 1-2-2, которую ставил Хартли. Первый игрок активно прессинговал соперника, загонял его в угол, на одну сторону площадки, тем самым в прессинг включались еще два игрока. В НХЛ большинство команд играют именно по этой системе, хотя есть команды и со схемой 1-3-1.
А в КХЛ такие есть?
— Да, в том числе среди лидеров. На мой взгляд, московское «Динамо» играет именно 1-3-1 — и она приносит результат, посмотрите в таблицу. Повторюсь, дело не в схеме, а в ее реализации на льду, — сказал бывший тренер «Авангарда».