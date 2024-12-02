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Posted 2 декабря, 09:57

Published 2 декабря, 09:57

Modified 2 декабря, 09:59

Updated 2 декабря, 09:59

Грядет перестройка: «Авангард» начал активно пополнять тренерский штаб иностранцами

Грядет перестройка: «Авангард» начал активно пополнять тренерский штаб иностранцами

2 декабря 2024, 09:57
Фото: ХК «Авангард».
Ассистентом Ги Буше в «Авангарде» станет канадец Дэйв Барр.

В соцсетях омского хоккейного клуба появилась официальная информация о подписании контракта с еще одним иностранным специалистом. В команду главного тренера Ги Буше войдет канадец Дэйв Барр, соглашение с ним рассчитано на два года, до окончания сезона 2025/2026.

«64-летний канадский специалист за 20-летнюю карьеру игрока выступал в различных североамериканских лигах, в том числе в НХЛ за „Бостон Брюинз“, „Нью-Йорк Рейнджерс“, „Сент-Луис Блюз“, „Хартфорд Вейлерс“, „Детройт Ред Вингз“, „Нью Джерси Девилз“ и „Даллас Старз“. Провел 685 матчей, набрал 354 (140+214) очка», — рассказали в пресс-службе «Авангарда».

Тренерская карьера Барра началась в 1995 году, сначала он работал помощником главного тренера, позже, с 2000 года, стал занимать руководящие позиции. За более чем 25 лет он успел поработать в «Колорадо Эвеланш», «Миннесоте Уайлд», «Нью Джерси Девилз», «Баффало Сейбрз», «Флориде Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс».

«Титулы меня не волновали»: Звягин — о своем временном статусе в «Авангарде»
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Ранее свою отставку прокомментировал сам Сергей Звягин, который сейчас занимает должность исполняющего обязанности главного тренера «Авангарда». По словам специалиста, он не исключает возможности расторжения контракта, но в таком случае будет ждать от клуба выполнения всех обязательств, в частности всех положенных выплат.

«У меня контракт с хоккейным клубом „Авангард“. У работодателя есть право расторгнуть контракт, выполнив все обязательства», — сказал Звягин на пресс-конференции после проигрыша «Автомобилисту».

Он также добавил, что никогда не думал о титулах, именно поэтому работал в омском клубе в в самые разные времена.

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