Грядет перестройка: «Авангард» начал активно пополнять тренерский штаб иностранцами

Posted 2 декабря, 09:57
Published 2 декабря, 09:57
Modified 2 декабря, 09:59
Updated 2 декабря, 09:59
В соцсетях омского хоккейного клуба появилась официальная информация о подписании контракта с еще одним иностранным специалистом. В команду главного тренера Ги Буше войдет канадец Дэйв Барр, соглашение с ним рассчитано на два года, до окончания сезона 2025/2026.
«64-летний канадский специалист за 20-летнюю карьеру игрока выступал в различных североамериканских лигах, в том числе в НХЛ за „Бостон Брюинз“, „Нью-Йорк Рейнджерс“, „Сент-Луис Блюз“, „Хартфорд Вейлерс“, „Детройт Ред Вингз“, „Нью Джерси Девилз“ и „Даллас Старз“. Провел 685 матчей, набрал 354 (140+214) очка», — рассказали в пресс-службе «Авангарда».
Тренерская карьера Барра началась в 1995 году, сначала он работал помощником главного тренера, позже, с 2000 года, стал занимать руководящие позиции. За более чем 25 лет он успел поработать в «Колорадо Эвеланш», «Миннесоте Уайлд», «Нью Джерси Девилз», «Баффало Сейбрз», «Флориде Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс».
Ранее свою отставку прокомментировал сам Сергей Звягин, который сейчас занимает должность исполняющего обязанности главного тренера «Авангарда». По словам специалиста, он не исключает возможности расторжения контракта, но в таком случае будет ждать от клуба выполнения всех обязательств, в частности всех положенных выплат.
«У меня контракт с хоккейным клубом „Авангард“. У работодателя есть право расторгнуть контракт, выполнив все обязательства», — сказал Звягин на пресс-конференции после проигрыша «Автомобилисту».
Он также добавил, что никогда не думал о титулах, именно поэтому работал в омском клубе в в самые разные времена.