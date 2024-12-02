Грядет перестройка: «Авангард» начал активно пополнять тренерский штаб иностранцами

Тренерская карьера Барра началась в 1995 году, сначала он работал помощником главного тренера, позже, с 2000 года, стал занимать руководящие позиции. За более чем 25 лет он успел поработать в «Колорадо Эвеланш», «Миннесоте Уайлд», «Нью Джерси Девилз», «Баффало Сейбрз», «Флориде Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс».