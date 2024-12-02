Бросок, как у Рида Буше. Омский коммунальщик сыграл крысами в хоккей

Posted 2 декабря, 08:54
Published 2 декабря, 08:54
Modified 2 декабря, 08:58
Updated 2 декабря, 08:58
Работник коммунальных служб Омска по имени Алексей сыграл в хоккей крысами. Видео опубликовали сегодня, 2 декабря, в телеграм-канале Mash. На кадрах видно, как мужчина на мусорной площадке клюшкой разделывается с грызунами. Крысы при этом выпрыгивают из бака.
Коммунальщик смог ударить не менее, чем по 10 грызунам.
Крысы являются переносчиками целого ряда опасных инфекционных заболеваний, часто смертельных для человека, сообщает Роспотребнадзор.