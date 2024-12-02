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Posted 2 декабря, 08:54

Published 2 декабря, 08:54

Modified 2 декабря, 08:58

Updated 2 декабря, 08:58

Иллюстрация

Бросок, как у Рида Буше. Омский коммунальщик сыграл крысами в хоккей

2 декабря 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Видео с необычным видом спорта опубликовали в социальных сетях.

Работник коммунальных служб Омска по имени Алексей сыграл в хоккей крысами. Видео опубликовали сегодня, 2 декабря, в телеграм-канале Mash. На кадрах видно, как мужчина на мусорной площадке клюшкой разделывается с грызунами. Крысы при этом выпрыгивают из бака.

Коммунальщик смог ударить не менее, чем по 10 грызунам.

СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: Mash

Крысы являются переносчиками целого ряда опасных инфекционных заболеваний, часто смертельных для человека, сообщает Роспотребнадзор.

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#Евгений Игишев#Омск
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