Тонкая грань. В Омском районе обнаружили тело мужчины, погибшего во время рыбалки

Posted 1 декабря, 06:48
Published 1 декабря, 06:48
Modified 1 декабря, 06:50
Updated 1 декабря, 06:50
О ней недавно и рассказали в пресс-службе областного управления МЧС: 30 ноября, в окрестностях деревни Покрово-Иртышское, из вод Иртыша было извлечено тело мужчины. Предварительно называются и возможные обстоятельства смерти — рыбная ловля на тонком льду.
Как сообщил представитель пресс-службы ведомства, все обстоятельства происшествия еще только устанавливаются — хотя трагедии можно было и избежать, отказавшись от выхода на лед. Кроме того, специалисты МЧС призывают и быть внимательнее возле водоемов — например, заметив детей на льду, все же стоит попытаться убедить их покинуть опасную зону.
Стоит сказать, что такие же попытки убеждения предпринимают и постоянные гости различных интернет-сообществ на тему рыбалки в социальных сетях: под публикациями с демонстрацией улова омских рыбаков многие комментаторы обращают внимание любителей рыбной ловли на опасность перемещения по льду в начале зимы.