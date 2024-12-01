Тонкая грань. В Омском районе обнаружили тело мужчины, погибшего во время рыбалки

Как сообщил представитель пресс-службы ведомства, все обстоятельства происшествия еще только устанавливаются — хотя трагедии можно было и избежать, отказавшись от выхода на лед. Кроме того, специалисты МЧС призывают и быть внимательнее возле водоемов — например, заметив детей на льду, все же стоит попытаться убедить их покинуть опасную зону.