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Posted 1 декабря, 06:48

Published 1 декабря, 06:48

Modified 1 декабря, 06:50

Updated 1 декабря, 06:50

иллюстрация

Тонкая грань. В Омском районе обнаружили тело мужчины, погибшего во время рыбалки

1 декабря 2024, 06:48
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Специалисты МЧС сообщили о жителе Омского района, погибшем при ловле рыбы

Ледовый покров, совсем недавно сковавший Иртыш и его притоки, уже привлекает первых любителей зимней рыбалки. Но, к сожалению, тонкая грань, отделяющая рыбака от воды, коварна — и уже успела стать причиной трагедии.

О ней недавно и рассказали в пресс-службе областного управления МЧС: 30 ноября, в окрестностях деревни Покрово-Иртышское, из вод Иртыша было извлечено тело мужчины. Предварительно называются и возможные обстоятельства смерти — рыбная ловля на тонком льду.

Как сообщил представитель пресс-службы ведомства, все обстоятельства происшествия еще только устанавливаются — хотя трагедии можно было и избежать, отказавшись от выхода на лед. Кроме того, специалисты МЧС призывают и быть внимательнее возле водоемов — например, заметив детей на льду, все же стоит попытаться убедить их покинуть опасную зону.

Стоит сказать, что такие же попытки убеждения предпринимают и постоянные гости различных интернет-сообществ на тему рыбалки в социальных сетях: под публикациями с демонстрацией улова омских рыбаков многие комментаторы обращают внимание любителей рыбной ловли на опасность перемещения по льду в начале зимы.

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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#МЧС#Водоем#Рыбалка#Новости#Трагедия
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