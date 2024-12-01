Реабилитация завершена. Выяснилось, когда омичи снова увидят Владимира Ткачева в игре

Posted 1 декабря, 05:17
Published 1 декабря, 05:17
Modified 1 декабря, 07:06
Updated 1 декабря, 07:06
По информации портала «Чемпионат», совсем скоро омичи смогут увидеть возвращение на лед Владимира Ткачева: об этом в интервью корреспонденту издания рассказал Шуми Бабаев, агент хоккеиста.
По словам агента, форвард уже завершил второй этап реабилитации в Германии и даже прибыл в Омск — вернуться к полноценной игре он, ориентировочно, сможет уже в январе. Стоит сказать, что вынужденный «перерыв» в карьере хоккеиста длится уже практически полгода: еще летом Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия во время разминки.
Как рассказывал сам Владимир Ткачев, он до последнего надеялся, что травма окажется несерьезной, но прогнозы врачей уже тогда были достаточно мрачными. Тем не менее в «Авангарде», как и в сообществе фанатов хоккея, к диагнозу спортсмена отнеслись достаточно спокойно и с пониманием: травмы — часть большого спорта.
Напомним, Шуми Бабаев уже неоднократно информировал общественность о состоянии здоровья хоккеиста: например, в начале ноября сообщалось о завершении процесса лечения — на тот момент Владимир Ткачев уже начал перемещаться без помощи костылей.