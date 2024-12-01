Реабилитация завершена. Выяснилось, когда омичи снова увидят Владимира Ткачева в игре

Как рассказывал сам Владимир Ткачев, он до последнего надеялся, что травма окажется несерьезной, но прогнозы врачей уже тогда были достаточно мрачными. Тем не менее в «Авангарде», как и в сообществе фанатов хоккея, к диагнозу спортсмена отнеслись достаточно спокойно и с пониманием: травмы — часть большого спорта.