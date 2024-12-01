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Posted 1 декабря, 03:31

Published 1 декабря, 03:31

Modified 1 декабря, 03:33

Updated 1 декабря, 03:33

иллюстрация

Красота обманчива. Омичей предупредили о серьезной опасности изморози

1 декабря 2024, 03:31
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

В областном МЧС омичей предупредили об опасности изморози

Первый день зимы заявил о смене времен года по-особенному: все деревья и улицы оказались украшены целой бахромой изморози. Вот только радоваться преждевременно — специалисты РСЧС уже бьют тревогу из-за природной «мишуры».

Согласно оперативным данным единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в Омской области 1 декабря 2024 года ожидается опасное явление: мощные отложения изморози диаметром 50 мм и более. Конкретных данных о потенциально опасных районах в автоматическом сообщении РСЧС не содержится, но судя по ночному туману, накрывшему весь Омск, под угрозой может быть абсолютно каждый горожанин.

Дело в том, что кристаллические отложения, украсившие множество поверхностей, состоят из льда, а не относительно легкого снега — это чревато повреждениями инфраструктуры из-за обрывов проводов и частыми падениями веток с деревьев. Разумеется, это не исчерпывающий перечень невзгод, способных причинить урон людям и их имуществу, но все равно стоит быть осторожнее.

Кроме того, это не единственный сюрприз, уготовленный погодой для омичей: по данным сервиса Ventusky, на всю ближайшую неделю установится пасмурная погода, богатая на осадки. Небольшие снегопады могут серьезно сказаться на транспортной обстановке в течение всей недели, однако основная масса снега ожидается уже в четверг: ночной снегопад продолжится в пятницу и продлится всю субботу.

Прогнозируемый объем осадков на период с 2 по 8 декабряПрогнозируемый объем осадков на период с 2 по 8 декабря
Прогнозируемый объем осадков на период с 2 по 8 декабря. Фото: Ventusky.com

Напомним, ранее Город55 сообщал о серьезных температурных качелях, ожидающих омичей в ближайшие дни: после серьезного понижения температуры на текущих выходных, горожане могут столкнуться с потеплением до -1 градуса.

Потеплеет на 20 градусов: погода готовит омичам сюрприз
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#Илья Скобин#Погода#Снегопад#Омск#Новости#Туман#Температура#Ночь#Изморозь#Природные явления#РСЧС
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