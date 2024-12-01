Красота обманчива. Омичей предупредили о серьезной опасности изморози

Posted 1 декабря, 03:31
Published 1 декабря, 03:31
Modified 1 декабря, 03:33
Updated 1 декабря, 03:33
Согласно оперативным данным единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в Омской области 1 декабря 2024 года ожидается опасное явление: мощные отложения изморози диаметром 50 мм и более. Конкретных данных о потенциально опасных районах в автоматическом сообщении РСЧС не содержится, но судя по ночному туману, накрывшему весь Омск, под угрозой может быть абсолютно каждый горожанин.
Дело в том, что кристаллические отложения, украсившие множество поверхностей, состоят из льда, а не относительно легкого снега — это чревато повреждениями инфраструктуры из-за обрывов проводов и частыми падениями веток с деревьев. Разумеется, это не исчерпывающий перечень невзгод, способных причинить урон людям и их имуществу, но все равно стоит быть осторожнее.
Кроме того, это не единственный сюрприз, уготовленный погодой для омичей: по данным сервиса Ventusky, на всю ближайшую неделю установится пасмурная погода, богатая на осадки. Небольшие снегопады могут серьезно сказаться на транспортной обстановке в течение всей недели, однако основная масса снега ожидается уже в четверг: ночной снегопад продолжится в пятницу и продлится всю субботу.
Напомним, ранее Город55 сообщал о серьезных температурных качелях, ожидающих омичей в ближайшие дни: после серьезного понижения температуры на текущих выходных, горожане могут столкнуться с потеплением до -1 градуса.