Красота обманчива. Омичей предупредили о серьезной опасности изморози

Кроме того, это не единственный сюрприз, уготовленный погодой для омичей: по данным сервиса Ventusky, на всю ближайшую неделю установится пасмурная погода, богатая на осадки. Небольшие снегопады могут серьезно сказаться на транспортной обстановке в течение всей недели, однако основная масса снега ожидается уже в четверг: ночной снегопад продолжится в пятницу и продлится всю субботу.