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Posted 1 декабря, 13:52

Published 1 декабря, 13:52

Modified 1 декабря, 13:54

Updated 1 декабря, 13:54

иллюстрация

А ведь могло и получиться. Омский «Авангард» уступил «Северстали» со счетом 2:4

1 декабря 2024, 13:52
Фото: ХК «Авангард». иллюстрация

Омский «Авангард» не смог реализовать преимущество и проиграл «Северстали»

Омичи смогли взять инициативу в свои руки еще в самом начале матча, но в третьем периоде «что-то пошло не так»: за какой-то десяток минут «сталевары» не только ликвидировали разрыв в счете, но и вырвались вперед.

Домашний матч на омской G-Drive Арене, несмотря на многообещающее начало завершился для «ястребов» полным «разгромом» — преимущество в две шайбы, добытое еще в первом периоде, не удалось сохранить и приумножить.

Среди хоккеистов «Авангарда» авторами двух шайб стали Эмиль Галимов и Наиль Якупов. Однако «бодрое» начало матча не на шутку разозлило гостей из Череповца: буквально через минуту после второй шайбы в своих воротах игроки «Северстали» успели отыграть одно очко.

Второй период никак повлиял на показатели табло, но обнажил потерю инициативы у омичей: заполучив преимущество, «ястребы» решили уйти в глухую оборону, а оппоненты, почуяв пассивность хозяев арены, «догнали и перегнали» игроков «Авангарда» в третьем отрезке. К слову, некоторые из их шайб пришлись и вовсе по пустым воротам — Никита Серебряков в этот момент был на скамейке запасных.

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Новости#G-Drive Арена#Череповец#Северсталь#Наиль Якупов
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