А ведь могло и получиться. Омский «Авангард» уступил «Северстали» со счетом 2:4

Posted 1 декабря, 13:52
Published 1 декабря, 13:52
Modified 1 декабря, 13:54
Updated 1 декабря, 13:54
Домашний матч на омской G-Drive Арене, несмотря на многообещающее начало завершился для «ястребов» полным «разгромом» — преимущество в две шайбы, добытое еще в первом периоде, не удалось сохранить и приумножить.
Среди хоккеистов «Авангарда» авторами двух шайб стали Эмиль Галимов и Наиль Якупов. Однако «бодрое» начало матча не на шутку разозлило гостей из Череповца: буквально через минуту после второй шайбы в своих воротах игроки «Северстали» успели отыграть одно очко.
Второй период никак повлиял на показатели табло, но обнажил потерю инициативы у омичей: заполучив преимущество, «ястребы» решили уйти в глухую оборону, а оппоненты, почуяв пассивность хозяев арены, «догнали и перегнали» игроков «Авангарда» в третьем отрезке. К слову, некоторые из их шайб пришлись и вовсе по пустым воротам — Никита Серебряков в этот момент был на скамейке запасных.