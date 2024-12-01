А ведь могло и получиться. Омский «Авангард» уступил «Северстали» со счетом 2:4

Второй период никак повлиял на показатели табло, но обнажил потерю инициативы у омичей: заполучив преимущество, «ястребы» решили уйти в глухую оборону, а оппоненты, почуяв пассивность хозяев арены, «догнали и перегнали» игроков «Авангарда» в третьем отрезке. К слову, некоторые из их шайб пришлись и вовсе по пустым воротам — Никита Серебряков в этот момент был на скамейке запасных.