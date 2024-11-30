«Закрытые окна не спасают»: омичи пожаловались на удушливый запах

Posted 30 ноября, 04:40
Published 30 ноября, 04:40
Modified 30 ноября, 04:43
Updated 30 ноября, 04:43
В период с вечера 29 ноября до утра 30 ноября в Омске и Омской области наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, которые затрудняли рассеивание вредных веществ в воздухе. Это вызвало обеспокоенность среди местных жителей, которые обсуждали ситуацию в паблике «ДЫШИ! Омск».
Многие омичи выразили своё недовольство и тревогу по поводу сложившейся обстановки. Одна из жительниц отметила, что запах химических выбросов с предприятий Северной промзоны настолько силён, что невозможно открыть окна или находиться на улице.
Некоторые отмечали, что просыпались от удушающего запаха газа. Они выражали недовольство тем, что, по их мнению, ответственные за экологический надзор органы не предпринимают достаточных мер для решения проблемы.
Помним, ранее стало известно, что регион впервые примет участие в федеральном проекте «Вода России», направленном на очистку водоемов. В следующем году планируется уделить особое внимание очистке рек Иртыш и Омь.