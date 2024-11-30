«Закрытые окна не спасают»: омичи пожаловались на удушливый запах

В период с вечера 29 ноября до утра 30 ноября в Омске и Омской области наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, которые затрудняли рассеивание вредных веществ в воздухе. Это вызвало обеспокоенность среди местных жителей, которые обсуждали ситуацию в паблике «ДЫШИ! Омск».