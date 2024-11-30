В России ввели налог на криптовалюту

Posted 30 ноября, 05:56
Published 30 ноября, 05:56
Modified 30 ноября, 05:58
Updated 30 ноября, 05:58
Президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий налогообложение операций с криптовалютами. Закон вводит четкие правила для всех участников рынка, затрагивая как физических лиц, так и юридические.
Согласно новым изменениям, криптовалюты теперь будут классифицироваться как имущество. Это означает, что все доходы и расходы, связанные с такими активами, как майнинг, покупка и продажа цифровых валют, подлежат налогообложению. Закон также накладывает обязательства на компании, занимающиеся майнингом, которые должны предоставлять информацию о своих клиентах-мошенниках в налоговые органы. Если информацию не предоставят, то операторов ожидает штраф в размере 40 тысяч рублей.
Что касается доходов от операций с криптовалютой, они будут учитываться в общей налоговой базе так же, как и доходы от торговли ценными бумагами. Таким образом, если общий доход от всех инвестиционных операций не превышает отметку в 2,4 миллиона рублей в год, он будет облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. В случаях, когда доход превышает эту сумму, налогообложение будет происходить по более высокой ставке — 15%.
Операторские компании, предоставляющие инфраструктуру для майнинга, также попадают под действие нового закона. На них возлагаются определенные обязанности по отчетности и взаимодействию с налоговыми органами. Эти нововведения вступают в силу сразу после публикации закона, однако большинство его ключевых положений начнет действовать только с 1 января 2025 года.
Напомним, что ранее омский депутат предложил изменить законопроект о разводах, ограничив обязательные консультации с психологом только для пар с несовершеннолетними детьми.