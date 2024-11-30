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Posted 30 ноября, 05:56

Published 30 ноября, 05:56

Modified 30 ноября, 05:58

Updated 30 ноября, 05:58

В России ввели налог на криптовалюту

В России ввели налог на криптовалюту

30 ноября 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Доходы
Принятый Владимиром Путиным закон о налогообложении криптовалют вводит новые правила для майнеров и инвесторов, включая обязательную отчетность для майнинг-компаний под угрозой штрафов и прогрессивную шкалу налогообложения доходов от криптовалютных операций.

Президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий налогообложение операций с криптовалютами. Закон вводит четкие правила для всех участников рынка, затрагивая как физических лиц, так и юридические.

Согласно новым изменениям, криптовалюты теперь будут классифицироваться как имущество. Это означает, что все доходы и расходы, связанные с такими активами, как майнинг, покупка и продажа цифровых валют, подлежат налогообложению. Закон также накладывает обязательства на компании, занимающиеся майнингом, которые должны предоставлять информацию о своих клиентах-мошенниках в налоговые органы. Если информацию не предоставят, то операторов ожидает штраф в размере 40 тысяч рублей.

Что касается доходов от операций с криптовалютой, они будут учитываться в общей налоговой базе так же, как и доходы от торговли ценными бумагами. Таким образом, если общий доход от всех инвестиционных операций не превышает отметку в 2,4 миллиона рублей в год, он будет облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. В случаях, когда доход превышает эту сумму, налогообложение будет происходить по более высокой ставке — 15%.

Операторские компании, предоставляющие инфраструктуру для майнинга, также попадают под действие нового закона. На них возлагаются определенные обязанности по отчетности и взаимодействию с налоговыми органами. Эти нововведения вступают в силу сразу после публикации закона, однако большинство его ключевых положений начнет действовать только с 1 января 2025 года.

Напомним, что ранее омский депутат предложил изменить законопроект о разводах, ограничив обязательные консультации с психологом только для пар с несовершеннолетними детьми.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Доходы#Налоги#Налогообложение#Валюта#Расходы#Новости#Цифровая валюта#Криптовалюта#Налоговый кодекс
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