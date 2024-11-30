В России ввели налог на криптовалюту

Что касается доходов от операций с криптовалютой, они будут учитываться в общей налоговой базе так же, как и доходы от торговли ценными бумагами. Таким образом, если общий доход от всех инвестиционных операций не превышает отметку в 2,4 миллиона рублей в год, он будет облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. В случаях, когда доход превышает эту сумму, налогообложение будет происходить по более высокой ставке — 15%.