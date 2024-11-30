В Омской области произошел смертельный пожар

Posted 30 ноября, 07:07
Published 30 ноября, 07:07
Modified 30 ноября, 07:10
Updated 30 ноября, 07:10
30 ноября в поселке Крутинка из-за пожара в частном доме погиб человек. Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 7:40. По данным регионального управления МЧС, пожар охватил жилой дом на улице Лесной.
Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. На место происшествия выехало подразделение пожарной охраны в составе пяти спасателей и двух пожарных машин. Огонь удалось ликвидировать в течение шести минут. Однако спасти жизнь одного из жильцов дома не удалось. Обстоятельства гибели устанавливаются.
Напомним, что ранее в спа-отеле на улице Димитрова произошел пожар. Из здания эвакуировали 120 человек, но никто не пострадал.