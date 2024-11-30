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Posted 30 ноября, 07:07

Published 30 ноября, 07:07

Modified 30 ноября, 07:10

Updated 30 ноября, 07:10

В Омской области произошел смертельный пожар

В Омской области произошел смертельный пожар

30 ноября 2024, 07:07
Фото: 1MI.
В результате пожара в частном доме в поселке Крутинка погиб человек.

30 ноября в поселке Крутинка из-за пожара в частном доме погиб человек. Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 7:40. По данным регионального управления МЧС, пожар охватил жилой дом на улице Лесной.

Видео: МЧС по Омской области.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. На место происшествия выехало подразделение пожарной охраны в составе пяти спасателей и двух пожарных машин. Огонь удалось ликвидировать в течение шести минут. Однако спасти жизнь одного из жильцов дома не удалось. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Напомним, что ранее в спа-отеле на улице Димитрова произошел пожар. Из здания эвакуировали 120 человек, но никто не пострадал.

25 спасателей и 5 машин: как тушили пожар в омском спа-отеле
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#Екатерина Тараленко#Видео#Омск#Омская область#МЧС#Погибший#Жилой дом#Крутинка
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