В Омской области произошел смертельный пожар

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. На место происшествия выехало подразделение пожарной охраны в составе пяти спасателей и двух пожарных машин. Огонь удалось ликвидировать в течение шести минут. Однако спасти жизнь одного из жильцов дома не удалось. Обстоятельства гибели устанавливаются.