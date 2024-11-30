В Омске жители жалуются на проблемы с водой и отоплением

В социальных сетях жители города активно обсуждают проблему с коммунальными услугами. На улице 75-й Гвардейской бригады снова произошел потоп, хотя зима еще не вступила в свои права с сильными морозами. Местные жители жалуются, что вынуждены регулярно оставаться без воды и отопления, что вызывает серьезные неудобства.