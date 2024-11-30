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Posted 30 ноября, 07:48

Published 30 ноября, 07:48

Modified 30 ноября, 07:50

Updated 30 ноября, 07:50

В Омске жители жалуются на проблемы с водой и отоплением

В Омске жители жалуются на проблемы с водой и отоплением

30 ноября 2024, 07:48
Фото: 1MI.
Жители города продолжают сталкиваться с перебоями в коммунальных услугах, что вызывает волну недовольства в социальных сетях.

В социальных сетях жители города активно обсуждают проблему с коммунальными услугами. На улице 75-й Гвардейской бригады снова произошел потоп, хотя зима еще не вступила в свои права с сильными морозами. Местные жители жалуются, что вынуждены регулярно оставаться без воды и отопления, что вызывает серьезные неудобства.

Не прошло и много времени, как в соцсетях появилась информация о новом инциденте. На этот раз авария произошла на улице Бархатовой.

Представители городской администрации прокомментировали ситуацию под постом. Они сообщили, что на улице специалисты уже провели необходимые ремонтные работы и устранили повреждение.

«В настоящий момент потребители обеспечены теплом и горячим водоснабжением. Обратная засыпка территории пройдет в срок до 6 декабря», — отметила администрация города.

Напомним, что ранее в районе Нефтяников возникли проблемы с водоснабжением, вызывающие беспокойство у местных жителей. На улице 50 лет Профсоюзов уже неделю наблюдается утечка воды.

#Екатерина Тараленко#Происшествия#Омск#Отопление#Коммунальные услуги#Авария#Москва#Потоп#Вода#Ремонтные работы#Городская администрация
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