В Омске жители жалуются на проблемы с водой и отоплением

Posted 30 ноября, 07:48
Published 30 ноября, 07:48
Modified 30 ноября, 07:50
Updated 30 ноября, 07:50
В социальных сетях жители города активно обсуждают проблему с коммунальными услугами. На улице 75-й Гвардейской бригады снова произошел потоп, хотя зима еще не вступила в свои права с сильными морозами. Местные жители жалуются, что вынуждены регулярно оставаться без воды и отопления, что вызывает серьезные неудобства.
Не прошло и много времени, как в соцсетях появилась информация о новом инциденте. На этот раз авария произошла на улице Бархатовой.
Представители городской администрации прокомментировали ситуацию под постом. Они сообщили, что на улице специалисты уже провели необходимые ремонтные работы и устранили повреждение.
«В настоящий момент потребители обеспечены теплом и горячим водоснабжением. Обратная засыпка территории пройдет в срок до 6 декабря», — отметила администрация города.
Напомним, что ранее в районе Нефтяников возникли проблемы с водоснабжением, вызывающие беспокойство у местных жителей. На улице 50 лет Профсоюзов уже неделю наблюдается утечка воды.