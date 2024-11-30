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Posted 30 ноября, 04:47

Published 30 ноября, 04:47

Modified 30 ноября, 04:51

Updated 30 ноября, 04:51

Омский врач раскрыл секреты долголетия японцев

Почему японцы живут больше 100 лет: привычки, которые мы можем перенять

30 ноября 2024, 04:47
Фото: Изображение Midjourney.

Омский врач раскрыл секреты долголетия японцев

На самом деле все довольно просто: найдите смысл жизни, больше будьте на свежем воздухе и пейте зеленый чай.

На сегодняшний день в Японии проживает самое большое количество людей старше 100 лет. Этот феномен активно изучается. Омский дерматолог, трихолог и нутрициолог Сергей Стародубцев рассказал Городу55, какие ключевые факторы способствуют долгой и здоровой жизни японцев.

По мнению исследователей, важным моментом является их питание с низким содержанием углеводов — основой рациона японцев являются овощи, фрукты, водоросли и соевые продукты.

«Они едят много морепродуктов и рыбы. Эта пища богата белком, омега-3, йодом и цинком, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, поддерживает работу щитовидной железы», — отметил Стародубцев.

Кроме того, японцы употребляют много ферментированных продуктов — мисо, соевый соус и тофу — они содержат пробиотики, поддерживают микрофлору кишечника и улучшают пищеварение, укрепляя иммунитет.

«Японцы живут по философии „икигай“: находят смысл жизни, избегают стресса, ежедневно практикуют физическую активность, питаются до легкого насыщения (80%), каждый день благодарят себя и других, много улыбаются, окружают себя друзьями и сохраняют социальную активность (в частности, поздно выходя на пенсию). А еще в Японии низкий уровень курения», — подчеркнул врач.

К важным факторам, которые способствуют долголетию, эксперты относят регулярную работу в саду. Это позволяет поддерживать физическую активность и получать витамин D от солнца. Кроме того, у японцев являются популярными зеленый чай и матча. А эти напитки, в свою очередь, богаты антиоксидантами, помогают очищать организм от свободных радикалов и поддерживать здоровье сердца.

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#Ольга Скворцова#Здоровье#Омск#Япония#Питание#Рыба#Здоровый образ жизни#Морепродукты
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