Почему японцы живут больше 100 лет: привычки, которые мы можем перенять

К важным факторам, которые способствуют долголетию, эксперты относят регулярную работу в саду. Это позволяет поддерживать физическую активность и получать витамин D от солнца. Кроме того, у японцев являются популярными зеленый чай и матча. А эти напитки, в свою очередь, богаты антиоксидантами, помогают очищать организм от свободных радикалов и поддерживать здоровье сердца.