Почему японцы живут больше 100 лет: привычки, которые мы можем перенять

Posted 30 ноября, 04:47
Published 30 ноября, 04:47
Modified 30 ноября, 04:51
Updated 30 ноября, 04:51
На сегодняшний день в Японии проживает самое большое количество людей старше 100 лет. Этот феномен активно изучается. Омский дерматолог, трихолог и нутрициолог Сергей Стародубцев рассказал Городу55, какие ключевые факторы способствуют долгой и здоровой жизни японцев.
По мнению исследователей, важным моментом является их питание с низким содержанием углеводов — основой рациона японцев являются овощи, фрукты, водоросли и соевые продукты.
«Они едят много морепродуктов и рыбы. Эта пища богата белком, омега-3, йодом и цинком, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, поддерживает работу щитовидной железы», — отметил Стародубцев.
Кроме того, японцы употребляют много ферментированных продуктов — мисо, соевый соус и тофу — они содержат пробиотики, поддерживают микрофлору кишечника и улучшают пищеварение, укрепляя иммунитет.
«Японцы живут по философии „икигай“: находят смысл жизни, избегают стресса, ежедневно практикуют физическую активность, питаются до легкого насыщения (80%), каждый день благодарят себя и других, много улыбаются, окружают себя друзьями и сохраняют социальную активность (в частности, поздно выходя на пенсию). А еще в Японии низкий уровень курения», — подчеркнул врач.
К важным факторам, которые способствуют долголетию, эксперты относят регулярную работу в саду. Это позволяет поддерживать физическую активность и получать витамин D от солнца. Кроме того, у японцев являются популярными зеленый чай и матча. А эти напитки, в свою очередь, богаты антиоксидантами, помогают очищать организм от свободных радикалов и поддерживать здоровье сердца.