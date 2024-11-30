По доброй воле. Омичи отдали мошенникам 1,6 млрд рублей

Posted 30 ноября, 12:50
Published 30 ноября, 12:50
Modified 30 ноября, 12:53
Updated 30 ноября, 12:53
По данным прокуратуры Омской области, с начала 2024 года ущерб от дистанционного мошенничества превысил 1,6 миллиарда рублей.
Несмотря на многочисленные преграждения и активную работу правоохранительных органов, доверчивые жители Омской области продолжают становиться жертвами мошенников. За этот год в Омской области зарегистрировано 5391 хищение, совершенное с использованием современных технологий, таких как интернет и телефонные звонки. Сумма ущерба от таких преступлений продолжает расти.
«Российская газета» сообщает, что в 2024 году, по данным МВД России, ущерб от кибератак достиг астрономической суммы — 136 миллиардов рублей. Официально было зарегистрировано 359 тысяч преступлений.
Очередной случай мошенничества в Омской области произошел 27 ноября. Мужчина оставил свои данные на сомнительном сайте, после чего ему перезвонил «сотрудник инвестиционной компании». Тот помог создать личный кабинет и предложил сделать вложения. Омич, доверившийся звонящему, передал свои логин и пароль. В итоге он перевел на указанные счета более 3,5 миллионов рублей. Когда доступ к личному кабинету был заблокирован, мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и правоохранители проводят расследование.
В случае, если вы или ваш близкий стали жертвой мошенников, важно немедленно обратиться в правоохранительные органы и заблокировать все возможные каналы доступа к своим финансам.
Напомним, что более половины жителей Омска сталкивались с телефонными мошенниками, и каждый четвертый потерял деньги из-за таких звонков. Женщины и молодежь наиболее уязвимы к телефонным аферам.