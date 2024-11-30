По доброй воле. Омичи отдали мошенникам 1,6 млрд рублей

Очередной случай мошенничества в Омской области произошел 27 ноября. Мужчина оставил свои данные на сомнительном сайте, после чего ему перезвонил «сотрудник инвестиционной компании». Тот помог создать личный кабинет и предложил сделать вложения. Омич, доверившийся звонящему, передал свои логин и пароль. В итоге он перевел на указанные счета более 3,5 миллионов рублей. Когда доступ к личному кабинету был заблокирован, мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и правоохранители проводят расследование.