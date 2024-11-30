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Posted 30 ноября, 12:50

Published 30 ноября, 12:50

Modified 30 ноября, 12:53

Updated 30 ноября, 12:53

Жители Омской области потеряли 1,6 миллиардов рублей из-за мошенников

По доброй воле. Омичи отдали мошенникам 1,6 млрд рублей

30 ноября 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Омской области потеряли 1,6 миллиардов рублей из-за мошенников

В 2024 году ущерб от кибератак достиг 136 миллиардов рублей. Официально было зарегистрировано 359 тысяч преступлений.

По данным прокуратуры Омской области, с начала 2024 года ущерб от дистанционного мошенничества превысил 1,6 миллиарда рублей.

Несмотря на многочисленные преграждения и активную работу правоохранительных органов, доверчивые жители Омской области продолжают становиться жертвами мошенников. За этот год в Омской области зарегистрировано 5391 хищение, совершенное с использованием современных технологий, таких как интернет и телефонные звонки. Сумма ущерба от таких преступлений продолжает расти.

«Российская газета» сообщает, что в 2024 году, по данным МВД России, ущерб от кибератак достиг астрономической суммы — 136 миллиардов рублей. Официально было зарегистрировано 359 тысяч преступлений.

Очередной случай мошенничества в Омской области произошел 27 ноября. Мужчина оставил свои данные на сомнительном сайте, после чего ему перезвонил «сотрудник инвестиционной компании». Тот помог создать личный кабинет и предложил сделать вложения. Омич, доверившийся звонящему, передал свои логин и пароль. В итоге он перевел на указанные счета более 3,5 миллионов рублей. Когда доступ к личному кабинету был заблокирован, мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и правоохранители проводят расследование.

В случае, если вы или ваш близкий стали жертвой мошенников, важно немедленно обратиться в правоохранительные органы и заблокировать все возможные каналы доступа к своим финансам.

Напомним, что более половины жителей Омска сталкивались с телефонными мошенниками, и каждый четвертый потерял деньги из-за таких звонков. Женщины и молодежь наиболее уязвимы к телефонным аферам.

Четверть омичей становились жертвами телефонных мошенников
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#Диана Рязанцева#Интернет#Полиция#Омск#Прокуратура#Инвестиции#Мошенники#Расследование#Кибератаки#Жертвы#Ущерб#Преступления#Телефонные звонки
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