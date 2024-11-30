Госдума ввела штрафы за выгул собак опасных пород без намордников и поводков

Posted 30 ноября, 11:52
Published 30 ноября, 11:52
Modified 30 ноября, 12:48
Updated 30 ноября, 12:48
Согласно законопроекту, теперь такие питомцы обязаны быть на поводке и в наморднике даже на специальных площадках для выгула. Без этих атрибутов они могут находиться только на территории, принадлежащей владельцу, при этом должна быть установлена предупредительная надпись.
Законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем, окончательном чтениях. Он был внесен Московской областной думой еще в декабре 2021 года. Первый этап рассмотрения состоялся 24 сентября 2024 года. Изначально законопроект предполагал введение штрафов для граждан до 1500 рублей и до 5000 рублей для индивидуальных предпринимателей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. За повторные нарушения штрафы должны были увеличиваться до 3000 рублей для граждан и до 10 000 рублей для предпринимателей.
К моменту второго чтения законопроект был значительно расширен. Внесенные поправки уточнили, что административная ответственность не будет применяться к владельцу животного в случае, если нарушение произошло по вине другого лица, отвечающего за непосредственный надзор за животным по поручению владельца, или если животное оказалось за пределами владения владельца в результате противоправных действий третьих лиц.
Эти изменения направлены на улучшение контроля за поведением домашних животных и повышение безопасности в общественных местах.
Напомним, что в Омской области ежегодно более 300 человек становятся жертвами укусов диких животных, включая бездомных собак. В 2023 году пострадало 344 человека, а в 2024 году статистика практически не изменилась. Основные заболевания, передающиеся через укусы, — бешенство, столбняк, лептоспироз, стригущий лишай и другие инфекционные болезни. В этом году случаев бешенства не зафиксировано, последний смертельный случай был в 2023 году в Колосовском районе.