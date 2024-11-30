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Posted 30 ноября, 11:52

Published 30 ноября, 11:52

Modified 30 ноября, 12:48

Updated 30 ноября, 12:48

Госдума ввела штрафы за выгул собак опасных пород без намордников и поводков

Госдума ввела штрафы за выгул собак опасных пород без намордников и поводков

30 ноября 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney.
26 ноября Государственная дума России приняла законопроект, устанавливающий штрафы для владельцев собак опасных пород за нарушения при выгуле животных.

Согласно законопроекту, теперь такие питомцы обязаны быть на поводке и в наморднике даже на специальных площадках для выгула. Без этих атрибутов они могут находиться только на территории, принадлежащей владельцу, при этом должна быть установлена предупредительная надпись.

Штрафы за несоблюдение новых правил:

  • Для физических лиц — от 1500 до 3000 рублей;
  • Для юридических лиц — от 15 000 до 30 000 рублей.

Законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем, окончательном чтениях. Он был внесен Московской областной думой еще в декабре 2021 года. Первый этап рассмотрения состоялся 24 сентября 2024 года. Изначально законопроект предполагал введение штрафов для граждан до 1500 рублей и до 5000 рублей для индивидуальных предпринимателей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. За повторные нарушения штрафы должны были увеличиваться до 3000 рублей для граждан и до 10 000 рублей для предпринимателей.

К моменту второго чтения законопроект был значительно расширен. Внесенные поправки уточнили, что административная ответственность не будет применяться к владельцу животного в случае, если нарушение произошло по вине другого лица, отвечающего за непосредственный надзор за животным по поручению владельца, или если животное оказалось за пределами владения владельца в результате противоправных действий третьих лиц.

Эти изменения направлены на улучшение контроля за поведением домашних животных и повышение безопасности в общественных местах.

Напомним, что в Омской области ежегодно более 300 человек становятся жертвами укусов диких животных, включая бездомных собак. В 2023 году пострадало 344 человека, а в 2024 году статистика практически не изменилась. Основные заболевания, передающиеся через укусы, — бешенство, столбняк, лептоспироз, стригущий лишай и другие инфекционные болезни. В этом году случаев бешенства не зафиксировано, последний смертельный случай был в 2023 году в Колосовском районе.

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#Диана Рязанцева#Штрафы#Безопасность#Домашние животные#Москва#Собаки#Госдума#Бешенство#Законопроект#Административная ответственность#Столбняк
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