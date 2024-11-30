Госдума ввела штрафы за выгул собак опасных пород без намордников и поводков

Законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем, окончательном чтениях. Он был внесен Московской областной думой еще в декабре 2021 года. Первый этап рассмотрения состоялся 24 сентября 2024 года. Изначально законопроект предполагал введение штрафов для граждан до 1500 рублей и до 5000 рублей для индивидуальных предпринимателей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. За повторные нарушения штрафы должны были увеличиваться до 3000 рублей для граждан и до 10 000 рублей для предпринимателей.