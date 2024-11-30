День домашних животных: рассказываем, как порадовать четвероногого друга

День домашних животных — это отличный повод уделить больше внимания тем, кто делает нашу жизнь ярче и теплее. Независимо от того, живет ли с вами пушистый кот, энергичный пес или оба сразу, подарите им немного любви и заботы в этот особенный день. И не забывайте, что каждый день с вашими питомцами — уже праздник, который заслуживает особенного отношения.