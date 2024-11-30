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Posted 30 ноября, 09:13

Published 30 ноября, 09:13

Modified 30 ноября, 09:15

Updated 30 ноября, 09:15

Омичам рассказали, что подарить своему любимому питомцу в день домашних животных

День домашних животных: рассказываем, как порадовать четвероногого друга

30 ноября 2024, 09:13
Фото: ChatGPT.

Омичам рассказали, что подарить своему любимому питомцу в день домашних животных

30 ноября отмечается день домашних животных — прекрасный повод порадовать своих пушистых, хвостатых и усатых друзей. Чтобы праздник стал особенным и для вас, и для вашего питомца, сервис Авито предоставил Городу55 подборку оригинальных товаров и полезных услуг.

Бережный уход за шерстью с паровой щеткой

Этот аксессуар станет отличным помощником для ухода за шерстью вашего питомца. Паровая щетка с мягкими силиконовыми щетинками нежно массирует кожу, улучшая кровообращение, а пар помогает расправить шерсть, делая ее шелковистой и ухоженной. Это незаменимый инструмент для заботливых хозяев, которые хотят, чтобы их питомцы выглядели идеально.

Паровая щетка для кошек за 200 рублейПаровая щетка для кошек за 200 рублей
Паровая щетка для кошек за 200 рублей. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Складная дорожная миска: комфорт в любой поездке

Для тех, кто любит путешествовать вместе с питомцами, складная миска станет настоящей находкой. Она особенно удобна в дороге — будь то поезд, самолет или автомобиль. Компактная и легкая, она также пригодится на длительных прогулках, позволяя вам быстро напоить питомца и поддерживать его водный баланс.

Складная дорожная миска за 500 рублейСкладная дорожная миска за 500 рублей
Складная дорожная миска за 500 рублей. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Создаем праздничное настроение: костюм оленя для собак

Подарите вашему четвероногому другу новогоднее настроение с костюмом Рудольфа! В таком наряде ваша собака станет звездой праздника. Костюм не только украсит питомца, но и зарядит всех вокруг атмосферой радости и веселья.

Новогодний костюм оленя для собак за 220 рублейНовогодний костюм оленя для собак за 220 рублей
Новогодний костюм оленя для собак за 220 рублей. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Когтеточка: защита мебели и комфорт для кошек

Для владельцев кошек когтеточка — это не просто аксессуар, а настоящий маст-хэв. Она спасет вашу мебель от когтей и обеспечит питомцу место для игр и отдыха. Если у вас еще нет мурлыкающего друга, возможно, это повод задуматься о его появлении.

Когтеточка для кошек за 1000 рублейКогтеточка для кошек за 1000 рублей
Когтеточка для кошек за 1000 рублей. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Утепленная будка: комфорт для питомца круглый год

Для владельцев частных домов отличный вариант — утепленная будка для собаки. Она подарит вашему любимцу уютное убежище: тепло зимой и прохладу летом. Будка защищает от холода, жары и осадков, создавая идеальные условия для отдыха вашего питомца на свежем воздухе.

Утепленная будка для собак за 19,5 тысячУтепленная будка для собак за 19,5 тысяч
Утепленная будка для собак за 19,5 тысяч. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Шампунь для животных: чистота и здоровье шерсти

Для поддержания идеальной чистоты шерсти подойдет специальный шампунь для животных. Он эффективно очищает шерсть, обладает антибактериальными и успокаивающими свойствами, а также содержит кондиционер, который облегчает расчесывание. Удобный дозатор обеспечивает экономичный расход средства.

Шампунь для животных за 200 реблейШампунь для животных за 200 реблей
Шампунь для животных за 200 реблей. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Поилка-фонтан: свежая вода без забот

Если у вас напряженный график, а питомец нуждается в регулярном доступе к свежей воде, обратите внимание на поилку-фонтан. Она создает эффект проточной воды, который привлекает животных и стимулирует их пить больше. Встроенные фильтры очищают воду от примесей и бактерий, обеспечивая вашему любимцу здоровье и комфорт.

Поилка-фонтан за 1850 рублейПоилка-фонтан за 1850 рублей
Поилка-фонтан за 1850 рублей. Фото: Скриншот сайта «Авито»

День домашних животных — это отличный повод уделить больше внимания тем, кто делает нашу жизнь ярче и теплее. Независимо от того, живет ли с вами пушистый кот, энергичный пес или оба сразу, подарите им немного любви и заботы в этот особенный день. И не забывайте, что каждый день с вашими питомцами — уже праздник, который заслуживает особенного отношения.

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#Диана Рязанцева#Собаки#Кошки#Забота о питомцах#Праздничное настроение
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