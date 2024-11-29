Жители Амура-2 жалуются на транспорт. Как проблему решают в омском дептрансе

Posted 29 ноября, 09:34
Published 29 ноября, 09:34
Modified 29 ноября, 18:07
Updated 29 ноября, 18:07
В Омске активно застраивают микрорайон Амур-2: расширение территории будет продолжаться ближайшие десять лет. Сейчас Амур-2 — один из самых густонаселенных районов города. Там уже есть одна общеобразовательная школа на 1122 места и детский сад на 310 мест. Помимо многоэтажек, в микрорайоне планируют построить еще одну школу, сады, поликлинику и торговый центр. Также там обещают обустроить парковую зону для прогулок и поставить собственную котельную на 55 МВт.
Картинка кажется идеальной, однако ее портит тот факт, что на такой огромный микрорайон недостаточно общественного транспорта. Регулярно жители «Амура-2» оставляют жалобы, что им подолгу приходится ждать автобусы. А если транспорт все-таки приезжает, то в него невозможно попасть из-за толпы людей.
Застройкой Амура-2 занимается «СМУ-5 Стройбетон „Восточное“ — компания, связанная с семьей Золотовых. Учредителем этого ООО жена строителя Олега Золотова — Евгения Золотова — стала в июле 2021 года. Директором „СМУ-5 Стройбетон „Восточное“ является Игорь Воробьев. По итогам 2022 года, выручка компании составила 2,6 млрд рублей, уменьшившись на 5%, чистая прибыль наоборот выросла на 15% до 605,5 млн рублей.
В десятилетних планах компании — ввод более 300 тысяч кв. м жилья и трех детских садов.
В социальных сетях горожане регулярно жалуются на проблемы с транспортом в Амуре-2. При этом подобные сообщения встречаются как в сообществах микрорайона, так и в общегородских пабликах. Омичи недовольны, что густонаселенный район города обслуживает так мало автобусов, к тому же, они идут по неудобным маршрутам.
«Подскажите, пожалуйста, как уезжать с Амура-2 после 20:00, если уже в 20:00 маршрутки привозят пассажиров и уезжают пустые, ссылаясь на то, что им нужно в гараж. А автобус 47 вообще мимо остановки проезжают с выключенным светом. Остановки там, заметьте, не теплые, а просто железная будка стоит по-другому никак не назвать»;
«Микрорайон Новый Амур. С началом сентября стало проблематично с утра выехать/въехать. Администрация города посмотрите, неоднократно писали петиции, о формировании дополнительного выезда с микрорайона»;
«Амур-2 застраивается полным ходом, но транспорта не хватает. Многие добираются до аэропорта, так как работают в этом месте, с тремя пересадками. 45-й автобус ходит очень плохо — интервал по 30 минут, и дает большой крюк через город. И это, конечно, не один пример. Если доезжаем до 21-й Амурской, до остановки по направлению в Амур-2, стоим и ждем долго автобус, чтоб попасть к месту направления. Нужно запускать еще дополнительные маршруты, и хотелось бы до поликлиники доехать на одном автобусе, а не с пересадкой. Красивый новый микрорайон требует внимания, и надеемся, что у нас будет все в скором времени замечательно».
Кроме того, много жалоб поступает на маршрут № 550, который ходит из Амура-2 до ПО «Иртыш». Например, омичи задаются вопросом, почему с 21:00 до 22:00 нельзя уехать в сторону Амура. По словам горожан, в администрации утверждают, что время ожидания маршрутки — 5–7 минут, однако этот интервал не соблюдался.
Но чаще всего встречаются жалобы, пожалуй, на работу автобуса № 45, который связывает микрорайоны Амурский-2 и Ясная Поляна.
«Ожидание автобуса № 45 в сторону Амура с 08:30 до 09:10. 40 минут! Причем в 08:30 уехали два подряд. Остановка „Голубой огонек“.
Город55 направил официальный запрос в департамент транспорта городской администрации. В ведомстве нам сообщили, что микрорайон Амурский-2 обслуживают 22 автобуса большое класса по маршруту №45. Он магистральный, поэтому машины ездят с 6:00 до 23:00 с интервалом движения не более 20 минут. Помимо него предприятие «ПП-8» и перевозчики обеспечивают жителей 117 автобусами среднего и малого класса по маршрутам № 47Н, 72, 97, 101, 343, 386, 550.
Маршрут №47 обслуживает Фазыл Залялитдинов, маршруты №72, 386 — Владимир Геворгян, маршрут №97 — Юрий Лутков, №550 — Михаил Гаврилов, №343 — Анатолий Войтенко.
Кроме того, жителей микрорайона Амур-2 отрезали от центра города после внедрения транспортной реформы. Напомним, прошлым летом из центра убрали частные микроавтобусы, обслуживающие два десятка маршрутов, и отправили их по дублирующим улицам.
После нововведений жители Амура не могут без пересадок добраться до остановок «Дом Туриста», «Площадь Ленина», «Голубой огонек» и других.
«У нас вообще связь с центром исчезла. Туда один 45-й ходит. Мы стали заложниками! По улице 5-й Северной, Военному городку вообще 45-й автобус не ходит. До центра людям не на чем ехать. Только „пятисотка“! На все про все у нас остался 45-й автобус. Он еще не назначен магистральным. Вот морозы начнутся, что мы будем делать?» — обеспокоены жители Амура.
Ранее мы писали, что в Омске с маршрута №305 ушел один из перевозчиков. Подробнее об этом читайте в материале Города55.