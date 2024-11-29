Жители Амура-2 жалуются на транспорт. Как проблему решают в омском дептрансе

В Омске активно застраивают микрорайон Амур-2: расширение территории будет продолжаться ближайшие десять лет. Сейчас Амур-2 — один из самых густонаселенных районов города. Там уже есть одна общеобразовательная школа на 1122 места и детский сад на 310 мест. Помимо многоэтажек, в микрорайоне планируют построить еще одну школу, сады, поликлинику и торговый центр. Также там обещают обустроить парковую зону для прогулок и поставить собственную котельную на 55 МВт.