Замерзшие провода, риски затопления и проблемы с транспортом. Омск сегодня

Posted 29 ноября, 15:25
Published 29 ноября, 15:25
Modified 29 ноября, 15:28
Updated 29 ноября, 15:28
Новость №1. Сильный мороз в Омске парализовал движение троллейбусов
Сегодня утром из-за резкого похолодания образовалась наледь на проводах троллейбусной сети. Из-за этого троллейбусы №3 и 15 временно ограничили движение: проблемы возникли на участке от улицы Лизы Чайкиной до конечной в Чкаловском поселке, а также от Сибирского проспекта до конечной по улице Гашека.
Новость №2. Поселок Затон оказался на грани затопления
Рабочий поселок Затон может уйти под воду из-за резкого подъема уровня воды в Иртыше. В населенном пункте уже ввели режим повышенной готовности, спасатели МЧС готовы в любой момент отправиться туда. Сейчас в районе Затона образовался густой ледоход, который вырос на 73 сантиметра за сутки. Уровень Иртыша составляет 501 сантиметр.
Новость №3. Жителям Амура-2 ответили на жалобы из-за редкого транспорта
Микрорайон «Амур-2» застраивают уже десять лет, за это время туда успело перебраться множество омичей. Прирост жителей не прекращается до сих пор, на этом фоне возникают не самые приятные проблемы, одна из которых — общественный транспорт. Что не устраивает омичей в его работе и как ситуацию комментируют в городской администрации — в нашем материале.