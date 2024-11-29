Замерзшие провода, риски затопления и проблемы с транспортом. Омск сегодня

Микрорайон «Амур-2» застраивают уже десять лет, за это время туда успело перебраться множество омичей. Прирост жителей не прекращается до сих пор, на этом фоне возникают не самые приятные проблемы, одна из которых — общественный транспорт. Что не устраивает омичей в его работе и как ситуацию комментируют в городской администрации — в нашем материале.