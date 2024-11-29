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Posted 29 ноября, 15:25

Published 29 ноября, 15:25

Modified 29 ноября, 15:28

Updated 29 ноября, 15:28

Иллюстрация

Замерзшие провода, риски затопления и проблемы с транспортом. Омск сегодня

29 ноября 2024, 15:25
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Сильный мороз в Омске парализовал движение троллейбусов

Сегодня утром из-за резкого похолодания образовалась наледь на проводах троллейбусной сети. Из-за этого троллейбусы №3 и 15 временно ограничили движение: проблемы возникли на участке от улицы Лизы Чайкиной до конечной в Чкаловском поселке, а также от Сибирского проспекта до конечной по улице Гашека.

Замерзшие провода парализовали движение троллейбусов в Омске
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Новость №2. Поселок Затон оказался на грани затопления

Рабочий поселок Затон может уйти под воду из-за резкого подъема уровня воды в Иртыше. В населенном пункте уже ввели режим повышенной готовности, спасатели МЧС готовы в любой момент отправиться туда. Сейчас в районе Затона образовался густой ледоход, который вырос на 73 сантиметра за сутки. Уровень Иртыша составляет 501 сантиметр.

Поселок в Омской области рискует уйти под воду из-за сильного подъема Иртыша
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Новость №3. Жителям Амура-2 ответили на жалобы из-за редкого транспорта

Микрорайон «Амур-2» застраивают уже десять лет, за это время туда успело перебраться множество омичей. Прирост жителей не прекращается до сих пор, на этом фоне возникают не самые приятные проблемы, одна из которых — общественный транспорт. Что не устраивает омичей в его работе и как ситуацию комментируют в городской администрации — в нашем материале.

Жители Амура-2 жалуются на транспорт. Как проблему решают в омском дептрансе
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