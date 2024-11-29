gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 05:22

Published 29 ноября, 05:22

Modified 29 ноября, 07:11

Updated 29 ноября, 07:11

Сильный мороз в Омске парализовал движение троллейбусов

Замерзшие провода парализовали движение троллейбусов в Омске

29 ноября 2024, 05:22
Фото: gorod55.ru.

Сильный мороз в Омске парализовал движение троллейбусов

В результате резкого изменения погодных условий образовалось обледенение на проводах троллейбусной контактной сети.

Сегодня в Омске из-за резкого похолодания образовалась наледь на проводах троллейбусной сети. Это повлияло на работу троллейбусов №3 (ул. Романенко-Железнодорожный вокзал) и №15 (ул. Гашека-ул. Романенко, и временно ограничило их движение. Отметим, что утром в Омске температура достигала -15 градусов.

Обледенение затруднило движение по улице Лизы Чайкиной до конечной в Чкаловском поселке, а также по Сибирскому проспекту до конечной по улице Гашека. Как сообщают в омском дептрансе, на месте работают аварийные бригады для устранения наледи.

В какой-то момент в Яндекс Картах было видно, что троллейбусы продолжают двигаться по маршрутам №3 и №5. Спустя время движение снова было ограничено. Позже остановились и троллейбусы, идущие по маршрутам 4, 2, 16.

Также сообщается, что по Красному Пути встали троллейбусы. В районе остановки «Городок Водников» произошли технические неполадки. На месте уже работают специалисты.

Ожидается, что движение будет восстановлено, но точное время пока не сообщается.

Фото: Яндекс Карты

Обновлено.

В омском дептрансе сообщили, что в настоящее время возобновлено движение троллейбусов по маршруту №3. Также продолжаются работы по очистке контактной сети от обледенения по улице Кирова — там работают две бригады. О запуске троллейбусного маршрута № 15 будет сообщено дополнительно

Будет ходить раз в 10 минут. Троллейбус № 16 в Омске станет магистральным
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Погода#Омск#Авария#Троллейбусы#Провода#Наледь#Дептранс#Технические неполадки#Обледенение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика