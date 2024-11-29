Замерзшие провода парализовали движение троллейбусов в Омске

Posted 29 ноября, 05:22
Published 29 ноября, 05:22
Modified 29 ноября, 07:11
Updated 29 ноября, 07:11
Сегодня в Омске из-за резкого похолодания образовалась наледь на проводах троллейбусной сети. Это повлияло на работу троллейбусов №3 (ул. Романенко-Железнодорожный вокзал) и №15 (ул. Гашека-ул. Романенко, и временно ограничило их движение. Отметим, что утром в Омске температура достигала -15 градусов.
Обледенение затруднило движение по улице Лизы Чайкиной до конечной в Чкаловском поселке, а также по Сибирскому проспекту до конечной по улице Гашека. Как сообщают в омском дептрансе, на месте работают аварийные бригады для устранения наледи.
В какой-то момент в Яндекс Картах было видно, что троллейбусы продолжают двигаться по маршрутам №3 и №5. Спустя время движение снова было ограничено. Позже остановились и троллейбусы, идущие по маршрутам 4, 2, 16.
Также сообщается, что по Красному Пути встали троллейбусы. В районе остановки «Городок Водников» произошли технические неполадки. На месте уже работают специалисты.
Ожидается, что движение будет восстановлено, но точное время пока не сообщается.
Обновлено.
В омском дептрансе сообщили, что в настоящее время возобновлено движение троллейбусов по маршруту №3. Также продолжаются работы по очистке контактной сети от обледенения по улице Кирова — там работают две бригады. О запуске троллейбусного маршрута № 15 будет сообщено дополнительно