Замерзшие провода парализовали движение троллейбусов в Омске

В омском дептрансе сообщили, что в настоящее время возобновлено движение троллейбусов по маршруту №3. Также продолжаются работы по очистке контактной сети от обледенения по улице Кирова — там работают две бригады. О запуске троллейбусного маршрута № 15 будет сообщено дополнительно