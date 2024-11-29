В Омской области вынесли приговор экс-замдиректора Большеуковского детдома

Posted 29 ноября, 12:02
Published 29 ноября, 12:02
Modified 29 ноября, 12:02
Updated 29 ноября, 12:02
Большеуковский районный суд Омской области вынес приговор бывшей замдиректора Большеуковского дома детства. Она признана виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
В суде установили, что с августа по октябрь прошлого года женщина ненадлежащим образом исполняла свою работу, из-за чего одна из воспитанниц детдома издевалась над другими детьми.
В результате суд назначил экс-замдиректора учреждения штраф в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, что в прошлом году 16-летняя воспитанница детского дома запугивала сирот, а также неоднократно избивала двух подростков и заставляла мыть туалеты без перчаток свою ровесницу. В мае девушку признали виновной в истязании детей и хулиганстве и отправили в воспитательную колонию на два года.