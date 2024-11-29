В Омской области вынесли приговор экс-замдиректора Большеуковского детдома

Напомним, что в прошлом году 16-летняя воспитанница детского дома запугивала сирот, а также неоднократно избивала двух подростков и заставляла мыть туалеты без перчаток свою ровесницу. В мае девушку признали виновной в истязании детей и хулиганстве и отправили в воспитательную колонию на два года.