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Posted 29 ноября, 12:02

Published 29 ноября, 12:02

Modified 29 ноября, 12:02

Updated 29 ноября, 12:02

Иллюстрация

В Омской области вынесли приговор экс-замдиректора Большеуковского детдома

29 ноября 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Женщину признали виновной в халатности.

Большеуковский районный суд Омской области вынес приговор бывшей замдиректора Большеуковского дома детства. Она признана виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В суде установили, что с августа по октябрь прошлого года женщина ненадлежащим образом исполняла свою работу, из-за чего одна из воспитанниц детдома издевалась над другими детьми.

В результате суд назначил экс-замдиректора учреждения штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что в прошлом году 16-летняя воспитанница детского дома запугивала сирот, а также неоднократно избивала двух подростков и заставляла мыть туалеты без перчаток свою ровесницу. В мае девушку признали виновной в истязании детей и хулиганстве и отправили в воспитательную колонию на два года.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Приговор#Детский дом#Новости#Детдом#Большеуковский районный суд
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