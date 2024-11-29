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Posted 29 ноября, 10:19

Published 29 ноября, 10:19

Modified 29 ноября, 10:19

Updated 29 ноября, 10:19

«В Омске я сделал шаг назад»: Алексей Макеев жестко высказался об игре за «Авангард»

«В Омске я сделал шаг назад»: Алексей Макеев жестко высказался об игре за «Авангард»

29 ноября 2024, 10:19
Фото: ХК «Авангард» Омск.
Нападающий Алексей Макеев заявил, что этап карьеры в Омске считает неудачным.

Нападающий Алексей Макеев, недавно обменянный из «Авангарда» в «Витязь», прокомментировал свою игру в омской команде. Форвард заявил, что за время работы здесь он сделал шаг назад, так как часто оказывался не на тех позициях, на которые рассчитывал.

«Честно говоря, за те три месяца, что я провел в Омске, многое в моей карьере произошло в первый раз. Чему-то я был удивлен, что-то я не понял. Но это опыт. Видимо, мне нужно было через это пройти, потому что раньше я не сталкивался ни с чем подобным. Условно говоря, в Омске я сделал шаг назад. Значит, сейчас пришло время сделать два шага вперед», — считает Макеев.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 33-летний Макеев провел за «Авангард» 25 матчей, в которых набрал восемь очков (забросил пять шайб и отдал три результативные передачи).

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Дело в том, что нападающего затронула масштабная перестройка, которая развернулась в «Авангарде» в разгар регулярного чемпионата КХЛ. Руководство клуба начало менять состав, совершая обмен за обменом с другими клубами и подписывая свободных игроков, которые, по мнению омичей, смогут показать результат. Так ряды «ястребов» пополнил нападающий Майкл Маклауд. Начало сезона он провел в «Барысе», а до этого выступал за «Нью-Джерси Девилз» в Национальной хоккейной лиге.

Что касается трансфера Макеева, на его место пришел защитник Егор Воронков. Также «Авангард» получил спортивные права на 20-летнего форварда Никиту Прищепова. В обмене участвовал еще один хоккеист омской команды — Александр Фигурин, он тоже отправился в подмосковный «Витязь».

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