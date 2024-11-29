«В Омске я сделал шаг назад»: Алексей Макеев жестко высказался об игре за «Авангард»

Нападающий Алексей Макеев, недавно обменянный из «Авангарда» в «Витязь», прокомментировал свою игру в омской команде. Форвард заявил, что за время работы здесь он сделал шаг назад, так как часто оказывался не на тех позициях, на которые рассчитывал.