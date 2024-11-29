В Омске аварийное жилье на 2-й Линии снесут к 2031 году

Posted 29 ноября, 12:25
Published 29 ноября, 12:25
Modified 29 ноября, 12:27
Updated 29 ноября, 12:27
В Омске началась реализация масштабной программы обновления городской среды. Мэр Сергей Шелест лично утвердил документ, запускающий процедуру сноса аварийного дома №59 по 2-й Линии. Это двухэтажное деревянное здание, возведенное в далеком 1963 году, по результатам сентябрьской экспертизы признали непригодным для проживания.
Согласно новому постановлению, городские власти планируют изъять четыре квартиры, принадлежащие частным собственникам, которые проживают в этом доме. Департамент жилищной политики будет отвечать за процесс расселения жильцов, в то время как Департамент имущественных отношений займется оформлением необходимых документов для изъятия земельного участка.
Планируется, что жильцы аварийного дома будут расселены до конца 2031 года. После завершения этого процесса здание снесут.
Напомним, что на улице Волгоградской планируют построить два многоквартирных дома. Проекты уже получили одобрение экспертизы.