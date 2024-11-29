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Posted 29 ноября, 12:25

Published 29 ноября, 12:25

Modified 29 ноября, 12:27

Updated 29 ноября, 12:27

В Омске утвердили план сноса дома на 2-й Линии

В Омске аварийное жилье на 2-й Линии снесут к 2031 году

29 ноября 2024, 12:25
Фото: 1MI.

В Омске утвердили план сноса дома на 2-й Линии

Сергей Шелест подписал документ о сносе аварийного дома.

В Омске началась реализация масштабной программы обновления городской среды. Мэр Сергей Шелест лично утвердил документ, запускающий процедуру сноса аварийного дома №59 по 2-й Линии. Это двухэтажное деревянное здание, возведенное в далеком 1963 году, по результатам сентябрьской экспертизы признали непригодным для проживания.

Фото: Скриншот с сайта администрации города Омска

Согласно новому постановлению, городские власти планируют изъять четыре квартиры, принадлежащие частным собственникам, которые проживают в этом доме. Департамент жилищной политики будет отвечать за процесс расселения жильцов, в то время как Департамент имущественных отношений займется оформлением необходимых документов для изъятия земельного участка.

Планируется, что жильцы аварийного дома будут расселены до конца 2031 года. После завершения этого процесса здание снесут.

Напомним, что на улице Волгоградской планируют построить два многоквартирных дома. Проекты уже получили одобрение экспертизы.

В Омске на Волгоградской планируют построить два жилых дома
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Аварийное жилье#Снос дома#Земельный участок#Сергей Шелест#Экспертиза#Многоквартирные дома#Жилищная политика#Расселение жильцов
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