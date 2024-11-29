В Омске аварийное жилье на 2-й Линии снесут к 2031 году

Согласно новому постановлению, городские власти планируют изъять четыре квартиры, принадлежащие частным собственникам, которые проживают в этом доме. Департамент жилищной политики будет отвечать за процесс расселения жильцов, в то время как Департамент имущественных отношений займется оформлением необходимых документов для изъятия земельного участка.