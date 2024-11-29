В Гидрометцентре спрогнозировали теплый декабрь в Омской области

Posted 29 ноября, 13:35
Published 29 ноября, 13:35
Modified 29 ноября, 13:39
Updated 29 ноября, 13:39
Синоптики Гидрометцентра сделали прогноз погодных условий на декабрь в Омской области и других регионах России. Согласно ему, в азиаткой части страны средняя температура воздуха окажется на 1 градус выше многолетних значений.
«Средняя месячная температура воздуха на большей части территории ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений; в Иркутской области и в южной половине Дальневосточного федерального округа — около нормы», — рассказали в Гидрометцентре.
Так выглядит схема температурных аномалий в декабре 2024 года:
Большого количества осадков жителям Омской области ждать не стоит. В последний месяц года их количество будет держаться в пределах нормы, то есть составит 80-120%.