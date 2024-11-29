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Posted 29 ноября, 13:35

Published 29 ноября, 13:35

Modified 29 ноября, 13:39

Updated 29 ноября, 13:39

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый декабрь в Омской области

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый декабрь в Омской области

29 ноября 2024, 13:35
Фото: 1MI.
По данным синоптиков, в этом месяце температура воздуха окажется на 1 градус выше средних многолетних значений.

Синоптики Гидрометцентра сделали прогноз погодных условий на декабрь в Омской области и других регионах России. Согласно ему, в азиаткой части страны средняя температура воздуха окажется на 1 градус выше многолетних значений.

«Средняя месячная температура воздуха на большей части территории ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений; в Иркутской области и в южной половине Дальневосточного федерального округа — около нормы», — рассказали в Гидрометцентре.

Так выглядит схема температурных аномалий в декабре 2024 года:

Фото: meteoinfo.ru

Большого количества осадков жителям Омской области ждать не стоит. В последний месяц года их количество будет держаться в пределах нормы, то есть составит 80-120%.

Фото: meteoinfo.ru
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#Анастасия Баянова#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Декабрь
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