Потеплеет на 20 градусов: погода готовит омичам сюрприз

Posted 29 ноября, 14:12
Published 29 ноября, 14:12
Modified 29 ноября, 14:14
Updated 29 ноября, 14:14
По данным сервиса Ventusky, следующая рабочая неделя в Омской области начнется с потепления. На выходных синоптики прогнозируют холода: в субботу, 30 ноября, температура понизится до -15 градусов днем и -20 — ночью. В воскресенье, 1 декабря, столбик термометра будет на отметках -7… -13 градусов.
Однако уже в понедельник, 2 декабря, температура повысится до -6 градусов, а 3 и 4 декабря — вовсе до -1… -4. Потепление будет недолгим. К концу недели снова обещают похолодание до -14 градусов. По предварительному прогнозу, в следующие дни повышения температуры не ожидается.