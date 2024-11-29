Потеплеет на 20 градусов: погода готовит омичам сюрприз

Однако уже в понедельник, 2 декабря, температура повысится до -6 градусов, а 3 и 4 декабря — вовсе до -1… -4. Потепление будет недолгим. К концу недели снова обещают похолодание до -14 градусов. По предварительному прогнозу, в следующие дни повышения температуры не ожидается.