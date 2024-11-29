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Posted 29 ноября, 14:12

Published 29 ноября, 14:12

Modified 29 ноября, 14:14

Updated 29 ноября, 14:14

Потеплеет на 20 градусов: погода готовит омичам сюрприз

Потеплеет на 20 градусов: погода готовит омичам сюрприз

29 ноября 2024, 14:12
Фото: 1MI.
В начале декабря жителей регион ждут температурные качели.

По данным сервиса Ventusky, следующая рабочая неделя в Омской области начнется с потепления. На выходных синоптики прогнозируют холода: в субботу, 30 ноября, температура понизится до -15 градусов днем и -20 — ночью. В воскресенье, 1 декабря, столбик термометра будет на отметках -7… -13 градусов.

Фото: Ventusky

Однако уже в понедельник, 2 декабря, температура повысится до -6 градусов, а 3 и 4 декабря — вовсе до -1… -4. Потепление будет недолгим. К концу недели снова обещают похолодание до -14 градусов. По предварительному прогнозу, в следующие дни повышения температуры не ожидается.

На выходных в Омск придут 20-градусные морозы
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Потепление#Температура#Прогноз#Синоптики#Холода#Неделя
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