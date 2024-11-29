После скандала бегемоту из Большереченского зоопарка заменят место отдыха

Тогда специалисты пояснили, что бегемоты в природе проводят много времени в воде, где отдыхают и испражняются. В старом бассейне вода не было проточной, и хотя ее меняли несколько раз в неделю, запах и загрязнение все равно оставались проблемой. Для улучшения условий содержания Кенига, зоопарк приступил к проекту по реконструкции его вольера. В рамках проекта будет увеличена выгульная зона и улучшены условия для животного.