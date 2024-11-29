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Posted 29 ноября, 06:20

Published 29 ноября, 06:20

Modified 29 ноября, 06:22

Updated 29 ноября, 06:22

Бегемот из Большереченского зоопарка получит долгожданный бассейн

После скандала бегемоту из Большереченского зоопарка заменят место отдыха

29 ноября 2024, 06:20
Фото: 1MI.

Бегемот из Большереченского зоопарка получит долгожданный бассейн

В Большереченском зоопарке для бегемота Кенига, который является старейшим жителем учреждения, планируется построить новый бассейн.

Согласно данным с сайта госзакупок, подрядчику предстоит выполнить работы по монтажу новой опорной системы и установки бассейна. Стоимость работ оценивается в полмиллиона рублей.

Напомним, что летом прошлого года особое внимание привлекал старый бассейн, который не соответствовал потребностям такого крупного животного.

Бегемот в Большереченском зоопарке прошлым летомБегемот в Большереченском зоопарке прошлым летом
Бегемот в Большереченском зоопарке прошлым летом. Фото: предоставлено Городу55

Тогда специалисты пояснили, что бегемоты в природе проводят много времени в воде, где отдыхают и испражняются. В старом бассейне вода не было проточной, и хотя ее меняли несколько раз в неделю, запах и загрязнение все равно оставались проблемой. Для улучшения условий содержания Кенига, зоопарк приступил к проекту по реконструкции его вольера. В рамках проекта будет увеличена выгульная зона и улучшены условия для животного.

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#Диана Рязанцева#Реконструкция#Подрядчик#Большереченский зоопарк#Животное#Бассейн#Бегемот#Монтаж
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