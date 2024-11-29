После скандала бегемоту из Большереченского зоопарка заменят место отдыха

Posted 29 ноября, 06:20
Published 29 ноября, 06:20
Modified 29 ноября, 06:22
Updated 29 ноября, 06:22
Согласно данным с сайта госзакупок, подрядчику предстоит выполнить работы по монтажу новой опорной системы и установки бассейна. Стоимость работ оценивается в полмиллиона рублей.
Напомним, что летом прошлого года особое внимание привлекал старый бассейн, который не соответствовал потребностям такого крупного животного.
Тогда специалисты пояснили, что бегемоты в природе проводят много времени в воде, где отдыхают и испражняются. В старом бассейне вода не было проточной, и хотя ее меняли несколько раз в неделю, запах и загрязнение все равно оставались проблемой. Для улучшения условий содержания Кенига, зоопарк приступил к проекту по реконструкции его вольера. В рамках проекта будет увеличена выгульная зона и улучшены условия для животного.