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Posted 29 ноября, 05:49

Published 29 ноября, 05:49

Modified 29 ноября, 06:00

Updated 29 ноября, 06:00

Омь и Иртыш решили очистить от мусора

Опасный уровень загрязнения: омские реки пообещали очистить от мусора

29 ноября 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney.

Омь и Иртыш решили очистить от мусора

Губернатор пообещал, что в будущем году в регионе займутся очищением рек.

Омская область впервые присоединилась к федеральному проекту «Вода России», который направлен на очистку водоемов от мусора. Об этом вчера сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем бюджетном послании к депутатам Законодательного собрания Омской области.

Проект «Вода России» является частью национального проекта «Экология», который проводится с 2019 года. В нем участвуют миллионы людей по всей стране. В следующем году Омская область также активно включится в проект, при этом основное внимание будет уделено очищению главных рек региона — Иртыша и Оми. Эти реки стали приоритетом для региона, поскольку они являются важными водными артериями для Омска и области.

Программа нацпроекта включает в себя очистку берегов рек, озер и других водоемов от мусора и поддержание их экологического состояния. Подробности о дальнейшем ходе проекта и его реализации будут известны позже.

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#Диана Рязанцева#Экология#Омск#Омская область#Мусор#Иртыш#Реки
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