Опасный уровень загрязнения: омские реки пообещали очистить от мусора

Posted 29 ноября, 05:49
Published 29 ноября, 05:49
Modified 29 ноября, 06:00
Updated 29 ноября, 06:00
Омская область впервые присоединилась к федеральному проекту «Вода России», который направлен на очистку водоемов от мусора. Об этом вчера сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем бюджетном послании к депутатам Законодательного собрания Омской области.
Проект «Вода России» является частью национального проекта «Экология», который проводится с 2019 года. В нем участвуют миллионы людей по всей стране. В следующем году Омская область также активно включится в проект, при этом основное внимание будет уделено очищению главных рек региона — Иртыша и Оми. Эти реки стали приоритетом для региона, поскольку они являются важными водными артериями для Омска и области.
Программа нацпроекта включает в себя очистку берегов рек, озер и других водоемов от мусора и поддержание их экологического состояния. Подробности о дальнейшем ходе проекта и его реализации будут известны позже.