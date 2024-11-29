Опасный уровень загрязнения: омские реки пообещали очистить от мусора

Проект «Вода России» является частью национального проекта «Экология», который проводится с 2019 года. В нем участвуют миллионы людей по всей стране. В следующем году Омская область также активно включится в проект, при этом основное внимание будет уделено очищению главных рек региона — Иртыша и Оми. Эти реки стали приоритетом для региона, поскольку они являются важными водными артериями для Омска и области.