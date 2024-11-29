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Posted 29 ноября, 13:52

Published 29 ноября, 13:52

Modified 29 ноября, 16:37

Updated 29 ноября, 16:37

Омский «Авангард» подписал контракт с 23-летним нападающим «Металлурга»

Омский «Авангард» подписал контракт с 23-летним нападающим «Металлурга»

29 ноября 2024, 13:52
Фото: ХК «Авангард».
Ряды «ястребов» пополнил нападающий Данил Башкиров.

Сегодня в соцсетях омского клуба объявили о подписании нового игрока. В этот раз «Авангард» провел обмен с «Металлургом» и получил 23-летнего нападающего Данила Башкирова, в Магнитогорск же отправилась денежная компенсация. Известно, что соглашение рассчитано на два года, до конца сезона 2026/27.

«Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды. Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьезную долгую работу, которая принесет пользу „Авангарду“ в этом сезоне», — прокомментировал подписание генменеджер омичей Герман Чистяков.

За историю выступлений в Континентальной хоккейной лиге Башкиров набрал 75 (31+44) очков в 264 матчах, показатель полезности составил +19.

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Скептически к такому подписанию отнеслись хоккейные эксперты. Своим мнением о трансфере поделился спортивный обозреватель Михаил Зислис:

«Кажется, теперь люди в „Авангарде“ оценивают игроков только по самим им известной шкале. От Данила Башкирова, который никогда не забивал в КХЛ даже 10 голов за сезон, „Металлург“ пытался избавиться любыми путями. Нападающий, получающий 30 миллионов рублей в год, в Магнитогорске не прижился и с ним расстались без сожаления. Не понимаю, каким именно образом он сделает нынешний „Авангард“ сильнее», — написал Зислис в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что Башкиров был бы хорошим вариантом для глубины состава, но сейчас, после нескольких подписаний подряд, проблем с этим в «Авангарде» нет.

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Напомним, что недавно омский «Авангард» подписал двухлетний контракт с канадским тренером Ги Буше. До этого на место Сергея Звягина претендовали другие специалисты. В частности, речь шла переговорах с еще одним канадским тренером — Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.

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