Омский «Авангард» подписал контракт с 23-летним нападающим «Металлурга»

Сегодня в соцсетях омского клуба объявили о подписании нового игрока. В этот раз «Авангард» провел обмен с «Металлургом» и получил 23-летнего нападающего Данила Башкирова, в Магнитогорск же отправилась денежная компенсация. Известно, что соглашение рассчитано на два года, до конца сезона 2026/27.