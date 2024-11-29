Омский «Авангард» официально объявил о расторжении контракта с генменеджером Забугой

Posted 29 ноября, 15:04
Published 29 ноября, 15:04
Modified 29 ноября, 15:07
Updated 29 ноября, 15:07
Сегодня в пресс-службе «Авангарда» сообщили, что хоккейный клуб и исполняющий обязанности генерального менеджера Евгений Забуга расторгли контракт. Сотрудничество было прекращено по взаимному соглашению сторон.
Городу55 стало известно об этом еще неделю назад, по информации инсайдера, таким образом в клубе собираются решить вопрос с крайне нестабильной игрой команды в сезоне. Также отставку Забуги связывают со сменой руководства в омском клубе и назначением на пост главы Совета директоров Евгения Кожевникова.
Напомним, что Евгений Забуга занял должность генерального менеджера после того, как свои полномочия сложил Антон Курьянов.
Изначально пост генерального менеджера вместо Забуги мог занять спортивный директор чемпионского «Металлурга» Сергей Гомоляко. Однако позже выяснилось, что специалист не собирается ехать в Омск. Также не стоит ждать в «Авангарде» Илью Ковальчука и функционера клуба Максима Сушинского.