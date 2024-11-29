Омский «Авангард» официально объявил о расторжении контракта с генменеджером Забугой

Городу55 стало известно об этом еще неделю назад, по информации инсайдера, таким образом в клубе собираются решить вопрос с крайне нестабильной игрой команды в сезоне. Также отставку Забуги связывают со сменой руководства в омском клубе и назначением на пост главы Совета директоров Евгения Кожевникова.