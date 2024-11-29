gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 15:04

Published 29 ноября, 15:04

Modified 29 ноября, 15:07

Updated 29 ноября, 15:07

Омский «Авангард» официально объявил о расторжении контракта с генменеджером Забугой

Омский «Авангард» официально объявил о расторжении контракта с генменеджером Забугой

29 ноября 2024, 15:04
Фото: ХК «Авангард»..
Сотрудничество было прекращено по взаимному соглашению сторон.

Сегодня в пресс-службе «Авангарда» сообщили, что хоккейный клуб и исполняющий обязанности генерального менеджера Евгений Забуга расторгли контракт. Сотрудничество было прекращено по взаимному соглашению сторон.

Городу55 стало известно об этом еще неделю назад, по информации инсайдера, таким образом в клубе собираются решить вопрос с крайне нестабильной игрой команды в сезоне. Также отставку Забуги связывают со сменой руководства в омском клубе и назначением на пост главы Совета директоров Евгения Кожевникова.

Напомним, что Евгений Забуга занял должность генерального менеджера после того, как свои полномочия сложил Антон Курьянов.

Все в ожидании. Курьянов рассказал, когда Ткачев и Буше вернутся на лед
Узнать подробнее

Изначально пост генерального менеджера вместо Забуги мог занять спортивный директор чемпионского «Металлурга» Сергей Гомоляко. Однако позже выяснилось, что специалист не собирается ехать в Омск. Также не стоит ждать в «Авангарде» Илью Ковальчука и функционера клуба Максима Сушинского.

Канадский специалист Ги Буше назначен главным тренером омского «Авангарда»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Россия#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Хоккеисты#Омский авангард#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика