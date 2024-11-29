Омичей предупредили об изменении движения общественного транспорта на Левом берегу

Posted 29 ноября, 14:46
Published 29 ноября, 14:46
Modified 29 ноября, 14:50
Updated 29 ноября, 14:50
Сегодня ночью на мосту им. 60-летия ВЛКСМ начнут ограничивать движение транспорта на время капремонта. По этой причине уже завтра, 30 ноября, многие маршруты общественного транспорта поедут по новым схемам. Изменения коснутся:
Напомним, что во время капитального ремонта по мосту не смогут ездить троллейбусы №67, вместо них омичей будут возить автобусы, полностью дублирующие маршрут. Также пассажиры смогут пользоваться новыми маршрутами — троллейбусами №8 (ул. Гашека — поселок Ермак) и автобусами №77 (поселок Солнечный — площадь Победы).