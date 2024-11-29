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Posted 29 ноября, 14:46

Published 29 ноября, 14:46

Modified 29 ноября, 14:50

Updated 29 ноября, 14:50

Омичей предупредили об изменении движения общественного транспорта на Левом берегу

Омичей предупредили об изменении движения общественного транспорта на Левом берегу

29 ноября 2024, 14:46
Фото: 1MI.
С 30 ноября на левобережье изменится ряд троллейбусных и автобусных маршрутов.

Сегодня ночью на мосту им. 60-летия ВЛКСМ начнут ограничивать движение транспорта на время капремонта. По этой причине уже завтра, 30 ноября, многие маршруты общественного транспорта поедут по новым схемам. Изменения коснутся:

  • троллейбусов №7 — они поедут по ул. Ватутина, Перелета, просп. Комарова, б. Архитекторов, ул. 70 лет Октября и далее по Ленинградскому мосту;
  • троллейбусов №16 — они поедут по ул. Лукашевича, просп. Комарова, б. Архитекторов, ул. 70 лет Октября и далее по Ленинградскому мосту;
  • автобусов №8Н, 21, 24, 64, 344, 418 и 500 — они поедут по просп. Комарова, бульвару Архитекторов и ул. 70 лет Октября.

Напомним, что во время капитального ремонта по мосту не смогут ездить троллейбусы №67, вместо них омичей будут возить автобусы, полностью дублирующие маршрут. Также пассажиры смогут пользоваться новыми маршрутами — троллейбусами №8 (ул. Гашека — поселок Ермак) и автобусами №77 (поселок Солнечный — площадь Победы).

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Новости#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть
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