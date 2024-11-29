«Мусорные» продукты и плохой сон. Пять ошибок, которые реально мешают похудеть

Posted 29 ноября, 03:00
Published 29 ноября, 03:00
Modified 29 ноября, 03:00
Updated 29 ноября, 03:00
Многие считают, что залог успешного похудения — нечеловеческие страдания, муки голода, героизм и прочее. Но, чтобы похудеть, нужно преодолевать себя и прикладывать немыслимые усилия, а еще — следовать системе. Ведь на самом деле одних тренировок мало. На этом моменте — соотношении усилий и удовольствия — хочется остановиться отдельно.
Корреспондент Города55 Ольга Скворцова обсудила в прямом эфире тему похудения с омским фитнес-тренером. Анастасия Ползикова рассказала об ошибках, которые действительно мешают похудеть.
«Зачастую человек, который начинает заниматься в спортзале, думает, что будет достаточно трех тренировок в неделю, чтобы похудеть. Но это не так. Чтобы действительно привести себя в форму, нужно кардинально поменять образ жизни», — отметила тренер.
В первую очередь надо избегать псевдодиетических и «мусорных» продуктов. Это чипсы, полуфабрикаты, фастфуд, сладкие йогурты и десерты. Они могут послужить едой для удовольствия, но не должны быть полноценным приемом пищи. Употреблять их нужно редко.
Во время сна в нашем организме вырабатывается гормон соматотропин, который поддерживает нормальное соотношение жировой и мышечной массы, а также регулирует обмен веществ и уровень глюкозы. Дефицит сна может привести к нехватке соматотропина, что поспособствует набору веса.
«Из-за недосыпа снижается и уровень энергии. Тогда человек пытается получить ее из углеводов — они дают организму быструю энергию. Речь про булочки, шоколадки. Мало того, что человек не высыпается, он еще не дает организму восстановиться», — рассказала Анастасия Ползикова.
Добавим, что качественный сон снижает тягу к сладкому и уменьшает чувство голода.
Диета подразумевает ряд ограничений. Распространенной ошибкой, особенно у женщин, являются монодиеты. Неполноценное питание с урезанием количества еды, например, соковые диеты или гречневые. Однако питание даже с дефицитом калорий должно оставаться сбалансированным. Полное исключение из рациона одного из макронутриентов (белки, жиры, углеводы) может привести к расстройству ЖКТ, нехватке витаминов, минералов, головным болям и другим неприятным последствиям.
«Как правило, человек может продержаться на диете около двух-трех недель. Рано или поздно происходит срыв, потому что это огромная нагрузка на центрально-нервную систему. Такие строгие диеты дают лишь временный результат: килограммы после их завершения, как правило, возвращаются. Рациональное питание должно состоять на 80% из того, что нам нужно, и на 20% — из того, что хочется. При этом алкоголь и фастфуд лучше полностью исключить», — отметила Ползикова.
Кардио необходимо дополнять неизнурительными силовыми упражнениями. По словам Анастасии Ползиковой, многие считают, что адекватная физическая нагрузка — это трижды в неделю ходить в зал, и на этом все. На самом деле, если неделю проводить в офисе и вести сидячий образ жизни, то особого результата не будет.
«По рекомендациям ВОЗ, в день нужно ходить минимум 10 тысяч шагов. Но помимо этого, человеку нужно наполнять жизнь бытовой активностью: ходить в магазин, подниматься по лестнице, гулять, убираться дома самостоятельно, мыть посуду. Это все в сумме дает большой расход калорий и, соответственно, человек худеет быстрее. Кроме того, советую заниматься в спортзале или дома. Тренировки в своей квартире тоже могут быть эффективными, но они требуют большей собранности и дисциплины, потому что есть много отвлекающих факторов. По возможности дома нужно оборудовать фитнес-уголок с гантелями, резинками, мини-штангами, фитболами и ковриками. Так тренировки станут куда более эффективными», — добавила фитнес-тренер.
Чуть больше месяца осталось до Нового года и длинных выходных. Анастасия Ползикова дала несколько советов, как за это время не набрать лишние килограммы:
Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.