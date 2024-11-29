«Мусорные» продукты и плохой сон. Пять ошибок, которые реально мешают похудеть

Кардио необходимо дополнять неизнурительными силовыми упражнениями. По словам Анастасии Ползиковой, многие считают, что адекватная физическая нагрузка — это трижды в неделю ходить в зал, и на этом все. На самом деле, если неделю проводить в офисе и вести сидячий образ жизни, то особого результата не будет.